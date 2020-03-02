Учащиеся 11-й школы стали лучшими в секции «информатика» на республиканском конкурсе

Источник материала: Слуцк Город





Артур Царикович и учитель информатики Владимир Жук

Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя стали победителями Республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции «информатика».

В рамках конференции учащиеся из разных уголков Беларуси выступали с презентациями по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. Об этом сообщается в группе школы во Вконтакте.





Напомним, слуцкая школа №11 второй год подряд признаётся лучшей в области.

Slutsk-Gorod.by