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Учащиеся 11-й школы стали лучшими в секции «информатика» на республиканском конкурсе

02.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Учащиеся 11-й школы стали лучшими в секции «информатика» на республиканском конкурсе

    Артур Царикович и учитель информатики Владимир Жук

Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя стали победителями Республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции «информатика».

В рамках конференции учащиеся из разных уголков Беларуси выступали с презентациями по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. Об этом сообщается в группе школы во Вконтакте.

Учащиеся 11-й школы стали лучшими в секции «информатика» на республиканском конкурсе

Напомним, слуцкая школа №11 второй год подряд признаётся лучшей в области.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя стали победителями Республиканского конкурса работ исследовательского характера в...
 
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