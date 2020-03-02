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Учащиеся 11-й школы стали лучшими в секции «информатика» на республиканском конкурсе
02.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя стали победителями Республиканского конкурса работ исследовательского характера в секции «информатика».
В рамках конференции учащиеся из разных уголков Беларуси выступали с презентациями по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. Об этом
Напомним, слуцкая школа №11 второй год подряд
Slutsk-Gorod.by
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Учащиеся средней школы №11 города Слуцка Артур Царикович и Анастасия Кривленя стали победителями Республиканского конкурса работ исследовательского характера в...
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