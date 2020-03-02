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Обнаружен самый древний меч в мире
Источник материала: Tut.by
В монастыре мхитаристов на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венецианской лагуне нашли меч, предположительный возраст которого составляет пять тысяч лет. Это делает его одним из самых (если не самым) древним из когда-либо обнаруженных мечей. Об этом со ссылкой на заявление представителей Университета Ка' Фоскари (Венеция)
Меч хранился вместе с средневековыми артефактами по ошибке. После его анализа выяснилось, что оружие относится к третьему тысячелетию до нашей эры — меч могли использовать как по прямому назначению, так и в качестве церемониального оружия.
При этом украшений, надписей или других отличительных черт на нем выгравировано не было. Также известно, что меч изготовлен из мышьяковой бронзы, а не оловянной. Мечи подобного типа была распространены в небольшом регионе в Восточной Анатолии, между Евфратом и южным берегом Черного моря.
Исследователи полагают, что древний меч попал в Венецию из турецкого города Трабзон в XIX веке.
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Меч хранился вместе с средневековыми артефактами по ошибке.
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