Обнаружен самый древний меч в мире

Источник материала: Tut.by

В монастыре мхитаристов на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венецианской лагуне нашли меч, предположительный возраст которого составляет пять тысяч лет. Это делает его одним из самых (если не самым) древним из когда-либо обнаруженных мечей. Об этом со ссылкой на заявление представителей Университета Ка' Фоскари (Венеция) сообщает The Daily Mail.



Фото: Andrea Avezza / Ca' Foscari University of Venice

Меч хранился вместе с средневековыми артефактами по ошибке. После его анализа выяснилось, что оружие относится к третьему тысячелетию до нашей эры — меч могли использовать как по прямому назначению, так и в качестве церемониального оружия.

При этом украшений, надписей или других отличительных черт на нем выгравировано не было. Также известно, что меч изготовлен из мышьяковой бронзы, а не оловянной. Мечи подобного типа была распространены в небольшом регионе в Восточной Анатолии, между Евфратом и южным берегом Черного моря.

Исследователи полагают, что древний меч попал в Венецию из турецкого города Трабзон в XIX веке.