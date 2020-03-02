Основатель «Такси 157» Александр Булаш – уважающий себя мужчина не будет ныть

Источник материала: Горецкий вестник

Александра знаю еще со студенческих лет. Приятный, разговорчивый, компанейский парень с экфака академии. Конечно, несколько удивилась, когда лет девять назад, вызвав такси, увидела за рулем знакомое лицо. Из короткой беседы поняла, что ему нравится его новая работа. Порадовалась. Тогда-то и зародилась идея написать об Александре. Чтобы люди, у которых есть проблемы со здоровьем, почитав материал, не боялись действовать и развиваться.





«Что обо мне писать? Я такой же, как и все, — в начале разговора сказал Александр Булаш. — Если только мой рассказ поможет укрепить у людей веру в себя, пересмотреть жизненные приоритеты».

Александр — горецкий житель. Однако практически все детство провел в Ректе. Там жили родственники. Пока папа Иосиф Станиславович рабо­тал в райисполкоме, сын вместе с мамой Натальей Ана­тольевной, которая преподавала русский язык и литературу в Ректянской школе, ездил в пригород постигать азы начального образования. Кстати, его дедушка Анатолий Васильевич Москалев был директором учреждения, а бабушка Анастасия Герасимовна — завучем. После четырех классов Саша стал учиться в гимназии №1.

Когда ему исполнилось 13 лет, у семьи Булаш был тяжелый период. Саша 9 месяцев находился на лечении в Москве. Выдержать все испытания помогли родители. Они каждые выходные приезжали к нему на поезде.





«У меня в душе безграничная благодарность маме и папе, — искренне говорит Александр. — Родители поставили меня на ноги, дали мне образование, всегда помогали. Они сделали все и даже больше, чем было возможно. Всегда поддерживала меня и сестра Елена».

В старших классах Александр выбирал профессию из двух вариантов: пойти на юридический факультет либо учиться на стоматолога. А поступил он после школы все же на экфак БГСХА. «Пошел по стопам отца. У нас даже был один дип­ломный руководитель — Виктор Терентьевич Лукьянов», — уточнил собеседник.

После окончания академии было свободное распределение. Александр вначале устроился кассиром на газовую заправку. Через год пришла полная уверенность, что это не его. Да и зарплата не устраивала. «Любой уважающий себя мужчина не будет ныть, а будет искать возможность зарабатывать больше», — утвердительно сказал Александр. В один момент он решил серьезно заняться частным извозом.

И эта идея пришла не просто так. Оказывается, еще в студенческое время, когда Александр на первом курсе отучился на права, родители подарили ему «Жигули». Часто на них развозил друзей и знакомых по домам после отдыха в ночных заведениях. Тогда родные думали, что это такая «забава» Саши. И сам он не предполагал, что будет таксистом.





Родители поддержали инициативу и помогли. В 2011 году Александр оформил документы как индивидуальный предприниматель. Открыл организацию пассажирских перевозок «Такси 157». Стал таксовать. «Первое время, можно сказать, жил в автомобиле. Через полгодика уже вторую машину нанял, потом третью. Теперь уже у меня внушительный парк», — говорит собеседник. Несмотря на то, что есть наемные рабочие, он ежедневно выезжает на маршрут. Сам ведет документацию, по бухгалтерии дает советы сестра.

С теплом Александр рассказал о своей семье. У него заботливая жена Анастасия. Вместе воспитывают 2-летнюю дочь Катюшу. В ней отец души не чает. Всей семьей ведут активный образ жизни. Часто встречаются с друзьями.

Есть и увлечение у Александ­ра. Не удалось скрыть удивление, когда он рассказал, что состоял в фан-секторе минского «Динамо» по хоккею. Увлечен этой игрой с пяти лет. Первый раз поехал на матч один. На арене познакомился с болельщиками. На следующую игру отправился уже с несколькими товарищами из Орши, Витебска, а после автобусом выдвигались на матчи.

«За то, что я сегодня могу свободно и непринужденно общаться с людьми, я благодарен родителям. Они социализировали меня в общество. С детства водили на аттракционы, возили в цирк, брали путевки в лагерь. Всегда было общение со сверстниками, — говорит собеседник. — Чтобы не развивать комплексы у детей, у которых есть проблемы со здоровьем, не нужно их закрывать, отстранять. Ведь инвалидность — это не приговор. Их необходимо вовлекать в социальную интеграцию. Чтобы они не боялись мечтать, пробовать новое и стремиться к лучшему».

В конце беседы Александр сказал фразу, которую я запомню навсегда: «Нужно хотеть жить, а не существовать». Согласитесь, просто и емко. По-моему, после этого не нужно добавлять никаких слов.

Валерия Дроздовская