Почти 325 км местных дорог отремонтируют в этом году в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в этом году планируется отремонтировать около 325 км местных автомобильных дорог, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Брестоблдорстрой" Сергей Демко.





Такое задание предусмотрено государственной программой по развитию и содержанию автомобильных дорог в Беларуси на 2017-2020 годы. "Всего за пятилетку мы должны привести в порядок 1062,4 км местных дорог, из которых нам осталось выполнить 325 км. В основном это текущий ремонт. В план входит не менее двух десятков разных участков дорог протяженностью от 800 м до 2,5 км в каждом районе области", - отметил гендиректор.





В областном бюджете на эти цели запланировано направить Br48,3 млн, еще Br3,8 млн будут выделены из субвенций республиканского дорожного фонда.





В прошлом году на финансирование дорожного хозяйства, содержание, капитальный и текущий ремонт местных автодорог затрачено Br46,4 млн из областного бюджета и Br1,2 млн средств транспортного сбора. Кроме того, были привлечены кредиты в иностранной валюте на общую сумму Br11,9 млн в эквиваленте. При задании по ремонту 293 км дорог в прошлом году введено 312 км - на 6,5% больше.





Всего за 2017-2019 годы в Брестской области введены в эксплуатацию 920 км обновленных местных автомобильных дорог (при задании 737,6 км). В том числе на 855,6 км сельских дорог был произведен текущий ремонт, 64,4 км капитально отремонтированы.