ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус довел! Sharp вместо дисплеев будет выпускать медицинские маски

02.03.2020 15:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Японский производитель электроники Sharp Corp. начнет выпускать медицинские маски, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом из-за распространения коронавируса COVID-19.

Компания объявила, что будет использовать для этого расположенное в центральной части страны предприятие, на котором обычно выпускались дисплеи. Производство масок планируется начать до конца текущего месяца, сообщает MarketWatch.

Первоначально на заводе будет выпускаться ежедневно по 150 тыс. масок, в дальнейшем планируется увеличить производство до 500 тыс.

Дисплеи обычно выпускаются в условиях стерильности для того, чтобы избежать попадания мелких частиц. Это делает подобное производство хорошим местом для выпуска медицинских масок.


В 2016 году испытывавшая серьезные финансовые проблемы Sharp была приобретена тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский производитель электроники Sharp Corp. начнет выпускать медицинские маски, которые в настоящее время пользуются повышенным спросом из-за распространения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика