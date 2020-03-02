Коронавирус довел! Sharp вместо дисплеев будет выпускать медицинские маски

Компания объявила, что будет использовать для этого расположенное в центральной части страны предприятие, на котором обычно выпускались дисплеи. Производство масок планируется начать до конца текущего месяца, сообщает MarketWatch.





Первоначально на заводе будет выпускаться ежедневно по 150 тыс. масок, в дальнейшем планируется увеличить производство до 500 тыс.





Дисплеи обычно выпускаются в условиях стерильности для того, чтобы избежать попадания мелких частиц. Это делает подобное производство хорошим местом для выпуска медицинских масок.









В 2016 году испытывавшая серьезные финансовые проблемы Sharp была приобретена тайваньской Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn).







