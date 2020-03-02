Шок! Бывший зэк обиделся на соседа и отрезал ему ухо

Днем 27 декабря прошлого года ранее неоднократно судимый 47-летний житель Столбцовского района, возмущенный оскорблением в свой адрес, пришел к 55-летнему соседу.





По данным следствия, мужчина избил хозяина квартиры и ножом отрезал ему ухо. Потерпевшего госпитализировали.





Подозреваемый в момент преступления был пьян (1,5 промилле в выдыхаемом воздухе).





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК.