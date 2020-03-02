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Шок! Бывший зэк обиделся на соседа и отрезал ему ухо

02.03.2020 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства конфликтов, участникам которых умышленно причинены тяжкие телесные повреждения.

Днем 27 декабря прошлого года ранее неоднократно судимый 47-летний житель Столбцовского района, возмущенный оскорблением в свой адрес, пришел к 55-летнему соседу. 

По данным следствия, мужчина избил хозяина квартиры и ножом отрезал ему ухо. Потерпевшего госпитализировали. 

Подозреваемый в момент преступления был пьян (1,5 промилле в выдыхаемом воздухе).

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК. 
 
 
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Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства конфликтов, участникам которых умышленно причинены тяжкие телесные...
 
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