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Безопасности секрет — на дорогах шуток нет!

02.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Безопасности секрет — на дорогах шуток нет!В современном мире быть пешеходом  очень важно и ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, и его безопасность зависит от поступков каждого человека – не только от водителей, но и от пешеходов.

Правила движения  обязан знать и выполнять каждый.  Не только взрослый. В особом внимании на дороге нуждаются дети, которым каждый день приходится переходить улицу, пользоваться общественным транспортом и велосипедом.

В целях профилактики детского дорожного травматизма на базе ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района» прошло  мероприятие с участием старшего  инспектора по административной практике ОГАИ Шарковщинского РОВД И. Н.  Ворона.  Ирина Николаевна провела тематическую беседу с воспитанниками центра и  акцентировала их внимание на правилах нахождения на улице в темное время суток, рассказала об актуальности использования   световозвращающих элементов.

Для качественного закрепления полученного материала воспитателем  центра были подготовлены  задания, которые ребята выполняли в игровой форме. Они  отгадывали загадки, разгадывали кроссворд, отвечали на каверзные вопросы.

В финале  мероприятия состоялся  просмотр мультфильма об основных правилах дорожного движения.

А. Шпец, воспитатель ГУО  «Социально – педагогический центр  Шарковщинского района»

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