Безопасности секрет — на дорогах шуток нет!

Источник материала: Клiч Радзiмы

В современном мире быть пешеходом очень важно и ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, и его безопасность зависит от поступков каждого человека – не только от водителей, но и от пешеходов.

Правила движения обязан знать и выполнять каждый. Не только взрослый. В особом внимании на дороге нуждаются дети, которым каждый день приходится переходить улицу, пользоваться общественным транспортом и велосипедом.

В целях профилактики детского дорожного травматизма на базе ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района» прошло мероприятие с участием старшего инспектора по административной практике ОГАИ Шарковщинского РОВД И. Н. Ворона. Ирина Николаевна провела тематическую беседу с воспитанниками центра и акцентировала их внимание на правилах нахождения на улице в темное время суток, рассказала об актуальности использования световозвращающих элементов.

Для качественного закрепления полученного материала воспитателем центра были подготовлены задания, которые ребята выполняли в игровой форме. Они отгадывали загадки, разгадывали кроссворд, отвечали на каверзные вопросы.

В финале мероприятия состоялся просмотр мультфильма об основных правилах дорожного движения.

А. Шпец, воспитатель ГУО «Социально – педагогический центр Шарковщинского района»