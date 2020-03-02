Немного вина и рыбные дни. Календарь питания на Великий пост-2020

Источник материала: Аргументы и факты

Великий пост - самый длинный и самый строгий. Очень много дней сухоядения, когда приходится есть только сырую пищу и хлеб, рыба дозволяется только два дня за весь пост, а по выходным можно есть горячую пищу с растительным маслом и выпить полбокала вина для поддержания сил.

Чтобы вы не запутались и соблюдали пост по всем канонам, мы нарисовали памятку - календарь питания Великого поста 2020.





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Самая сложная - первая

Начало поста - очень строгое. После разгульной Масленицы и Прощеного Воскресенья первые дни придется отсидеть на воде. Мирянам рекомендуется воздерживаться от еды только в первый день - Чистый понедельник, который в 2020 году пришелся на 2 марта. А вот монашествующие будут держать строгий пост целых три дня. И пить только воду.

Сухоядение

После первого самого строго дня начинается время сухоядения. Так предписывает православный канон. Вплоть до субботы придется есть только холодную пищу, причем желательно один раз в день.

Пища должна быть не обработана термически: сырые овощи и фрукты, квашения и соления, орехи, иногда мед.

Исключением является хлеб – хоть он и печется в печи, есть его можно, но, разумеется, постный, без сахара, яиц, молока и растительного масла в составе.

Дни сухоядения - это первая неделя Великого поста, а также все понедельники, среды и пятницы со 2-й по 6-ю неделю. В последнюю, Страстную неделю поста также есть дни, когда нужно соблюдать сухоядение. Именно этих дней больше всего на протяжении Великого поста, поэтому он считается строгим и сложным. А еще и самым длинным.

Важно! Сухоядение – самый трудный вид поста. Поэтому церковь рекомендует спрашивать на держание его благословения духовника.

Очень важно! Если у вас есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом или же хронические заболевания печени, почек, поджелудочной - перед постом нужно проконсультироваться в врачом и скорректировать свое постное питание в зависимости от его рекомендаций. Конечно, сухоядение в этом случае лучше не практиковать.

Горячая пища без масла

Со второй недели Великого поста по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. Здесь уже простор больше – добавляются различные супы и каши из злаков, вареный картофель. Да и вареные и тушеные горячие овощи насыщают и согревают гораздо лучше, чем просто сырая морковка. Также позволяются орехи, семена, хлеб, достаточно калорийная пища, с которой нужно соблюдать меру.

Горячая пища с маслом

«Вкушать елей», то есть растительное масло, дозволяется только в выходные дни. Вот когда можно и картошечку пожарить, котлеты морковные или капустные приготовить. Также в выходные разрешено виноградное вино. Но только один бокал за трапезу (которая, кстати, по правилам тоже должна быть одна, максимум две для мирян – завтрак и нечто среднее между обедом и ужином). И бокал этот желательно разбавить водой. Важно помнить, что вино дозволяется только для поддержания сил постящегося, а не для того, чтобы воскресное застолье было повеселее.



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Также некоторыми канонами разрешаются блюда из черепокожих - моллюсков и гадов морских. Некоторые традиции приравнивают их к рыбе, соответственно разрешают только на Благовещение и Вербное Воскресенье, и некоторые каноны не включают моллюсков в разряд холоднокровных животных, приравнивая их к растениям, поэтому во время Великого поста некоторые православные ставят на стол мидии.

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Праздничные дни

В праздничные дни питание постящихся может немного меняться.

Четверг пятой недели поста - Стояние Марии Египетской. В него можно позволить себе немного больше, чем в четверг обычный. Поэтому 2 апреля 2020 года можно будет поставить на стол горячую пищу с растительным маслом.

7 апреля. Благовещенье. В этом году оно выпало на вторник и будут позволены рыбные блюда, бокал вина, горячая пища с растительным маслом. Надо сказать, что рыбные дни – это в иерархии постных дней условно «самая высокая ступень», поэтому в эти дни позволены все виды постной пищи, от сырых овощей-фруктов-орехов, до блюд с икрой и рыбой.

11 апреля. Лазарева суббота. К обычной субботней трапезе можно добавить рыбью икру.

12 апреля. Вербное воскресенье. Можно есть рыбу, растительное масло и пить вино.

Страстная неделя

Она – особенно строгая. Первые три дня – сухоядение.

В Великий четверг верующие вспоминают Тайную Вечерю, по разным канонам разные рекомендации: по уставу Святой Горы Афон разрешается горячая пища с маслом и вином.

17 апреля - Страстная или Великая пятница. В этот день воздерживаются от пищи до пятничной вечерни, кульминационным моментом которой является вынос плащаницы из алтаря на середину храма, где она и остается до субботней ночи – пасхальной полунощницы.

18 апреля - Страстная суббота. Обычно в этот день рекомендуют также воздерживаться от пищи. Но некоторые каноны разрешают горячую пищу. И даже - бокал вина для поддержания сил.

Кто не должен поститься

Все правила постных дней касаются только здоровых и взрослых постящихся. Пост не должны соблюдать больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, люди, чья работа связана с тяжелым физическим трудом, престарелые, а также заключенные и путешествующие. Все эти группы православных верующих могут соблюдать пост, но по более мягким правилам и с благословения своего духовника.