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Скандал: архитекторам будет стыдно? Нашлось неизвестное изображение Старого замка в Гродно

02.03.2020 18:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реставрация резиденции Стефана Батория в Гродно вызывает шквал критики со стороны специалистов. Почему теперь архитекторам может стать за свою работу стыдно вдвойне, разбирался Sputnik.

В Бельгии на аукционе всплыл рисунок "неизвестного польского замка" 1620 года, его размер всего лишь 23 на 30 сантиметров. Это рядовое событие могло остаться незамеченным и необходимую тысячу евро хозяин раритета не получил бы, скорее всего, никогда, если бы не одно "но".
Любой белорус, который интересуется историей своей страны и хотя бы раз бывал в Гродно, может догадаться, что на этом маленьком листке бумаги изображен Старый замок. Насколько резиденция великого князя литовского Стефана Батория отличается от "проекта Бачкова", сравнил корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

"Это просто бомба", – такими словами находку описал научный сотрудник Института истории Николай Волков.
По его словам, изображение замка в Гродно 1620 или 1626 года дает полное представление о том, как выглядела резиденция польского короля и место проведения сеймов Речи Посполитой в XVII веке.


"Это может быть и подделка", – сразу оговаривается историк, но он считает, что есть весомые поводы полагать, что на аукционе все же всплыл аутентичный рисунок.

Николай Волков рассказал, что сразу же обсудил изображение Старого замка в Гродно с польскими коллегами, которые тоже склонны считать его настоящим, но для пущей уверенности его, конечно, "нужно подержать в руках".

По мнению историка, в пользу достоверности говорит тот факт, что если бы рисунок подделывали, то он в точности соответствовал бы какой-нибудь из визуальных реконструкций.

Памылкі ў праекце Уладзіміра Бачкова
© PHOTO : МІКАЛАЙ ВОЛКАЎ
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При этом очевидно, что на рисунке замок похож на реконструкцию, предложенную историком в соавторстве с художником Павлом Татарниковым, и полностью опровергает все, что было сделано архитектором Бачковым и Гродногражданпроектом.
Рэканструкцыя Гродненскага замка Паўла Татарнікава па матэрыялах Мікалая Волкава
© PHOTO : МІКАЛАЙ ВОЛКАЎ

"На рисунке есть такие фишки, до которых мы даже не додумались. Но мы и не видели замок вживую", – признается научный сотрудник Института истории.

Сейчас уже можно говорить, что в ходе реализации первой очереди реконструкции Старого замка построили каменицу, которой нет на изображении, надстроили лишний этаж над брамой, украсив его сграффито, и многое другое. А главное, на рисунке видно, что дворец Стефана Батория был без атика на входе.

Николай Волков считает, что это дает небольшую надежду, что при разработке второй очереди реконструкции архитекторы и строители учтут новые данные о том, как на самом деле выглядела королевская резиденция, а не только на красивом проекте "в стиле Санти Гуччи".
 
Теги: Гродно
 
 
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Реставрация резиденции Стефана Батория в Гродно вызывает шквал критики со стороны специалистов. Почему теперь архитекторам может стать за свою работу стыдно...
 
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