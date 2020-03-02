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Умер белорусский музыкант Дмитрий Пенкрат

02.03.2020 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер талантливый белорусский музыкант Дмитрий Пенкрат. Ему было 45 лет, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на соцсети.

Д. Пенкрат был заведующим музыкальной частью в Государственном ансамбле танца Беларуси. Он работал практически со всеми звездами белорусского шоу-бизнеса.

Церемония прощания с музыкантом пройдет 4 марта в 14.30 в траурном зале Минского крематория.
 
Теги: Минск
 
 
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Умер талантливый белорусский музыкант Дмитрий Пенкрат. Ему было 45 лет, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на соцсети.
 
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