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Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

02.03.2020 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Задача – привлечь молодые семьи и молодежь. Таковы ближайшие планы нового директора национального олимпийского стадиона «Динамо» Александра Бут-Гусаима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

Новый руководитель был представлен работникам арены. Ранее функционер занимал посты спортивного директора и генерального секретаря Белорусской федерации легкой атлетики, а также был генеральным координатором матчевой встречи Европа – США.

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Александр Бут-Гусаим уже провел первое собрание с персоналом, высказал желание пообщаться со всеми сотрудниками объекта лично и очертил направления ближайшей работы.

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийcкого стадиона «Динамо»:
Мой взгляд – это то, что стадион должен стать спортивным центром Минска. Мое видение – здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки разнообразные для того, чтобы эти площади, этот стадион использовался по максимуму. Привлечь сюда людей, молодые семьи, молодежь, чтобы не только спортивная часть, чтобы стадион стал своеобразным центром для отдыха, развлечений.

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

Ближайшим большим мероприятием, которое пройдет на стадионе, станет четвертьфинальный матч Кубка страны между минским «Динамо» и БАТЭ. Он состоится 9 марта.

Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

Люди в материале: Александр Бут-Гусаим

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Задача – привлечь молодые семьи и молодежь. Таковы ближайшие планы нового директора национального олимпийского стадиона «Динамо» Александра...
 
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