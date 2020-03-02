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Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Задача – привлечь молодые семьи и молодежь. Таковы ближайшие планы нового директора национального олимпийского стадиона «Динамо» Александра Бут-Гусаима, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новый руководитель был представлен работникам арены. Ранее функционер занимал посты спортивного директора и генерального секретаря Белорусской федерации легкой атлетики, а также был генеральным координатором матчевой встречи Европа – США.
Александр Бут-Гусаим уже провел первое собрание с персоналом, высказал желание пообщаться со всеми сотрудниками объекта лично и очертил направления ближайшей работы.
Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийcкого стадиона «Динамо»:
Ближайшим большим мероприятием, которое пройдет на стадионе, станет четвертьфинальный матч Кубка страны между минским «Динамо» и БАТЭ. Он состоится 9 марта.
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Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений
Новости Беларуси. Задача – привлечь молодые семьи и молодежь. Таковы ближайшие планы нового директора национального олимпийского стадиона «Динамо» Александра...
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