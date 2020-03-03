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Смартфон заменит паспорт: в Беларуси впервые протестируют новую технологию для мобильных документов

03.03.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская компания проведет в нашей стране серию тестов новой технологии, которая позволяет использовать смартфоны вместо паспорта и водительских прав. Благодаря специальному программному обеспечению мобильные устройства могут легко заменить удостоверение личности, водительские права и даже военный билет. Техническую площадку для тестирования в Беларуси предоставит хостинг-провайдер HostFly.by.

“Мы целенаправленно привлекаем в Беларусь новые технологии и разработчиков, которые могут воспользоваться инфраструктурой HostFly.by для тестирования своих наработок. Очень часто разработчики используют для тестов собственную сетевую инфраструктуру, что не всегда позволяет провести оценку качества, приближенную к реальным условиям эксплуатации программных решений. Со своей стороны мы обладаем современной облачной инфраструктурой и готовы к сотрудничеству и партнерским отношениям с компаниями, которые ведут перспективные разработки», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Новое техническое решение, в разработке которого принимают участие и белорусские специалисты, позволит полностью отказаться от бумажных и даже пластиковых документов. Удостоверение личности можно будет предъявить прямо с экрана любого мобильного устройства - смартфона или планшета. В распоряжении контролирующих служб и ведомств будет программа по считыванию документов и проверки их подлинности.

Особенность технологии в высокой степени защиты информации, которая хранится на устройстве. Разработчики отмечают, что подделать документы или каким-то образом исказить отраженную в них информацию невозможно. Проверить подлинность документов можно в любой точке мира, даже без доступа в интернет.


Напомним, что сейчас в Беларуси готовится переход на новый формат паспортов. Развитие технологий мобильных документов может стать для нашей республики очередным шагом к повышению удобства идентификации личности и повышению безопасности и точности пограничного и внутригосударственного контроля.

Внедрение мобильных документов станет возможным только после создания соответствующей законодательной базы, а также тщательного тестирования технологии и подтверждения ее надежности в процессе активного использования.
 
 
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Российская компания проведет в нашей стране серию тестов новой технологии, которая позволяет использовать смартфоны вместо паспорта и водительских прав....
 
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