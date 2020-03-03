В Усяжской сельской библиотеке прошел праздник «Посвящение в читатели» для первоклассников местной школы.

Как ни странно, поход в библиотеку — дело непростое. Тем более, если речь идет о первом посещении «храма знаний». Приучать детей к чтению, а значит, и к посещению библиотеки нужно как можно раньше. Такого мнения придерживается библиотекарь Усяжской библиотеки Ульяна Ковалевская. Ежегодно она проводит мероприятия для ребят, которые только знакомятся с миром книг, — первоклассников.

Во время встречи с юными читателями библиотекарь рассказала, как правильно вести себя в библиотеке, как обращаться с книгами, чтобы они прослужили долго. Для ребят была организована выставка книг «В мире сказок». На обложках многих из них школьники узнали своих любимых сказочных героев.

Первоклассники с большим интересом разгадывали загадки, участвовали в литературной викторине, познакомились с новинками библиотеки.

В финале встречи каждый из ребят получил медаль «Читатель библиотеки». Праздник удался, а книжная страна, страна волшебства и знаний, теперь открыта для первоклассников.

Виктория КИРБАЙ.

Фото из архива Усяжской библиотеки.