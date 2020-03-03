Банк БелВЭБ ЕАБР заинтересованы в реализации совместных проектов

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Во встрече, состоявшейся 26 февраля 2020 года в Москве, приняли участие Председатель Правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский и Председатель Правления ЕАБР Андрей Бельянинов.



Андрей Бельянинов проинформировал о результатах деятельности ЕАБР на рынке Беларуси, инвестиционных проектах с участием ЕАБР и планах по дальнейшему их развитию в республике. Председатель Правления ЕАБР высказал заинтересованность рассматривать различные форматы взаимодействия, включая, совместное участие в проектах с клиентами Банка БелВЭБ.

Со своей стороны, Василий Матюшевский ознакомил своего коллегу с итогами работы Банка БелВЭБ в 2019 году, в том числе с инвестиционными проектами с участием банка. Председатель Правления Банка БелВЭБ также рассказал о трансформации в финтех-группу и построении экосистемы, новом онлайн-процессе финансирования МСБ и ритейла. Банк БелВЭБ сотрудничает с компаниями, входящими в инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси, большинство из которых являются его клиентами.

В ходе встречи Василий Матюшевский высказал взаимную заинтересованность рассматривать различные форматы взаимодействия, предложенные ЕАБР, включая участие в проектах с клиентами Банка БелВЭБ.

По результатам встречи принято решение определить список проектов ЕАБР и Банка БелВЭБ для их финансовой поддержки, расширить сотрудничество по казначейским операциям, операциям торгового финансирования, а также по расчетно-клиринговым операциям по корреспондентским счетам, открытым Банком БелВЭБ в ЕАБР.