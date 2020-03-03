Беларус больше года катался на служебной машине – ему дали срок

Источник материала: KYKY

Директор перерабатывающего предприятия Вилейки за почти 1,5 года 51 раз поездил на служебном джипе по личным нуждам. Суд отправит его в колонию, пишет портал kraj.by.

Мужчина катался на служебном авто из своего коттеджа в Колодищах (Минский район) на работу в Вилейку и обратно. Несмотря на то, что в райцентре ему специально выделили благоустроенную квартиру, а предприятие находилось в тяжелом финансовом положении, из-за чего струдников даже переводили на четырехдневную рабочую неделю.

Приговор директору вынесли по статье о «служебном подлоге» (статья 427 УК). Как рассказал прокурор, глава предприятия «не хотел тратить на топливо собственные деньги, необоснованно получал компенсацию расходов на свои командировки, в которых не было никакой производственной необходимости. И вносил заведомо ложные сведения в официальные документы, чтобы скрыть использование служебной машины в личных целях». При этом еще до начала суда мужчина добровольно возместил стоимость 1518 литров топлива, которые ушли на его личные поездки.

По итогу директор получил год колонии с отсрочкой исполнения наказания на год. За шесть месяцев он еще должен выплатить 100 базовых величин (2700 рублей) компенсации. Как добавил прокурор, наказание могут не применить, если в течение следующего года фигурант не совершит новое преступление.