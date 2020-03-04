Ресторан белорусской кухни Simple переехал с Октябрьской на новое место

Источник материала: Tut.by

Ресторан новой белорусской кухни Simple переехал. Теперь он функционирует на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни» по адресу ул. Свердлова, 11. Ранее заведение работало в районе улицы Октябрьской.



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О переезде Simple на новое место стало известно в ноябре прошлого года. Ресторан работал на первом этаже трехзвездочной гостиницы Willing Hotel Minsk на протяжении двух лет и в том числе обслуживал постояльцев отеля, но в конце 2019-го решился на переезд. Отметим, что управлением гостиницы некоторое время занимался Анатолий Луневич, отец ресторатора Владислава Луневича, совладельца Simple и некоторых других заведений города.

Концепция ресторана осталась прежней: здесь гостям предлагают новую белорусскую кухню. Это значит, что в меню, как и раньше, не будет драников и блюд из картофеля, но сохранится акцент на блюдах из локальных продуктов.









Кухней ресторана управляет шеф-повар Алексей Свидрицкий, за винную карту отвечает сомелье Артем Хамицевич.

Некоторые позиции из меню

тартар из форели, копченой простокваши и черной редьки (165 г) — 15 рублей;

салат из вешенок, сыра халлуми, шпината (113 г) — 14 рублей;

утка с бататом и гелем из черноплодной рябины (230 г) — 24 рубля;

телячий мозг с вешенками и шпинатом (170 г) — 15 рублей;

форель с печеной морковью и пряным соусом (226 г) — 22 рубля;

тыквенный крем-суп с бататом и страчателлой (231 г) — 12 рублей;

черемуховый бисквит с облепихой (131 г) — 11 рублей.













Один из самых авторитетных ресторанных критиков России в 2018 году написал о Simple следующее: «Стоит визита. Другие места хороши, такое — уникально». К слову, в этом же здании «Фабрики-кухни», но на первом этаже, недавно открылась кофейня CoffeeMouse от известного белорусского футболиста Андрея Горбунова и его жены Елены.

Ресторан Simple Адрес: ул. Свердлова, 2 (3-й этаж)

Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00

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