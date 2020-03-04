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Ресторан белорусской кухни Simple переехал с Октябрьской на новое место
Источник материала: Tut.by
Ресторан новой белорусской кухни Simple переехал. Теперь он функционирует на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни» по адресу ул. Свердлова, 11. Ранее заведение работало в районе улицы Октябрьской.
О переезде Simple на новое место
Концепция ресторана осталась прежней: здесь гостям предлагают новую белорусскую кухню. Это значит, что в меню, как и раньше, не будет драников и блюд из картофеля, но сохранится акцент на блюдах из локальных продуктов.
Кухней ресторана управляет шеф-повар Алексей Свидрицкий, за винную карту отвечает сомелье Артем Хамицевич.
Некоторые позиции из меню
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Ресторан новой белорусской кухни Simple переехал на новое место. Теперь он функционирует на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни» по адресу ул....
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