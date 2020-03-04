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Ресторан белорусской кухни Simple переехал с Октябрьской на новое место

04.03.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресторан новой белорусской кухни Simple переехал. Теперь он функционирует на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни» по адресу ул. Свердлова, 11. Ранее заведение работало в районе улицы Октябрьской.


Открыли заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем написали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение»

О переезде Simple на новое место стало известно в ноябре прошлого года. Ресторан работал на первом этаже трехзвездочной гостиницы Willing Hotel Minsk на протяжении двух лет и в том числе обслуживал постояльцев отеля, но в конце 2019-го решился на переезд. Отметим, что управлением гостиницы некоторое время занимался Анатолий Луневич, отец ресторатора Владислава Луневича, совладельца Simple и некоторых других заведений города.

Концепция ресторана осталась прежней: здесь гостям предлагают новую белорусскую кухню. Это значит, что в меню, как и раньше, не будет драников и блюд из картофеля, но сохранится акцент на блюдах из локальных продуктов.



Кухней ресторана управляет шеф-повар Алексей Свидрицкий, за винную карту отвечает сомелье Артем Хамицевич.

Некоторые позиции из меню

  • тартар из форели, копченой простокваши и черной редьки (165 г) — 15 рублей;
  • салат из вешенок, сыра халлуми, шпината (113 г) — 14 рублей;
  • утка с бататом и гелем из черноплодной рябины (230 г) — 24 рубля;
  • телячий мозг с вешенками и шпинатом (170 г) — 15 рублей;
  • форель с печеной морковью и пряным соусом (226 г) — 22 рубля;
  • тыквенный крем-суп с бататом и страчателлой (231 г) — 12 рублей;

  • черемуховый бисквит с облепихой (131 г) — 11 рублей.




Один из самых авторитетных ресторанных критиков России в 2018 году написал о Simple следующее: «Стоит визита. Другие места хороши, такое — уникально». К слову, в этом же здании «Фабрики-кухни», но на первом этаже, недавно открылась кофейня CoffeeMouse от известного белорусского футболиста Андрея Горбунова и его жены Елены.

Ресторан Simple

Адрес: ул. Свердлова, 2 (3-й этаж)
Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00

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Теги: Минск
 
 
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Ресторан новой белорусской кухни Simple переехал на новое место. Теперь он функционирует на третьем этаже исторического здания «Фабрики-кухни» по адресу ул....
 
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