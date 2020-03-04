Семь премьер марта, которые понравятся далеко не всем

Источник материала: Tut.by

Готовы абстрагироваться от разговоров о коронавирусе и пожертвовать немного своего времени искусству? Тогда этот текст как раз для вас. Собрали в одном месте главные премьеры марта и несколько бонусов, которые наверняка должны вас порадовать. Кстати, не стоит рассчитывать найти в подборке «Бладшот» (его вы и так посмотрите), зато здесь будет парочка тихих авторских фильмов, о которых вам, кроме нас, скорее всего, никто не расскажет.

Режиссер: Ли Уоннелл

В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж

В прокате с 5 марта

О чем кино

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд — гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Почему стоит посмотреть

Австралиец Ли Уоннелл — сценарист хоррора «Пила» и режиссер недавнего «Апгрейда» — на территории триллера чувствует себя как рыба в воде. В новой картине он без лишних сантиментов берется осмысливать, можно ли стать свободным после пережитого опыта насилия. Всех Харви Вайнштейнов не пересажаешь, но даже когда насильник за решеткой, значит ли это, что жертва в безопасности? Формат боевика или мелодрамы для такой истории Ли не прельщает, а вот психологический триллер со смачными джампскейрами — отличная упаковка для подобного исследования. Главную роль здесь исполнила актриса Элизабет Мосс, звезда «Рассказа служанки» и «Квадрата» — и мы не придумали, кто бы лучше нее вписался в это амплуа. После просмотра есть вероятность сильно загнаться, так что лишний раз подумайте: а оно вам надо? На самом деле надо, тем более что фильм уже возглавил американский прокат.

Что пишут критики

— Фильм «Человек-невидимка» — это пример современного психологического триллера, который не злоупотребляет спецэффектами. В основном в напряжении зрителя держит оператор, который берет широкие планы, намекая, что в какой-то части экрана может произойти неожиданное движение. Вместе с ним обстановку настойчиво нагнетает громкая и резкая музыка (Анастасия Сохач, ITC.ua ).

Расписание и билеты

«Невидимая жизнь Эвридики»

Режиссер: Карим Айнуз

В ролях: Жулия Стокклер, Карол Дуарте, Флавия Гусман, Антонио Фонсека

В прокате с 5 марта

О чем кино

Рио-де-Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гвида мечтают о жизни в Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, а Гвида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи.

Почему стоит посмотреть

По синопсису может показаться, что перед нами проходная мыльная опера, на которую и не за чем время тратить. На деле тропическая мелодрама Карима Айнуза рассказывает о двух разлученных сестрах, двух несвершившихся мечтах и, что уж таить, двух разрушенных судьбах. Картина совместила в себе бразильские страсти и немецкое чувство стиля, за что, возможно, и получила главный приз в каннском конкурсе «Особый взгляд» в Каннах, а еще была замечена в лонг-листе на «Оскар».

Что пишут критики

— Это, кажется, самый зрительский фем-манифест, который только можно было показать на главном кинофестивале в мире. Бразильский режиссер Карим Айнуз уже почти двадцать лет работает в кино, но «Невидимая жизнь Эвридики» — первое его бесспорное попадание в нерв, отсюда и заслуженная каннская награда (Марат Шабаев, Киноафиша ).

Расписание и билеты

«Тихое место 2»

Режиссер: Джон Красински

В ролях: Киллиан Мерфи, Джон Красински, Эмили Блант

В прокате с 19 марта

О чем кино

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Почему стоит посмотреть

Бесшумный триллер «Тихое место» — один из главных хитов среди минских хипстеров в 2018 году, чуть было не получивший «Оскар» за монтаж звука. Теперь он ожидаемо обзавелся собственным сиквелом. Почему нет, если с простым сценарием и копеечным бюджетом можно поднять феноменальную кассу? Над продолжением ленты трудилась все та же команда. В режиссерском кресле — снова Красински, в главной, но очень тихой роли — его жена Эмили Блант. Есть надежда, что сиквел появился не напрасно и авторам действительно есть что сказать. Тем более что в первой ленте, хоть и обласканной критиками, нашли много киноляпов — самое время исправиться.

Что пишут критики

Пока ничего — мировая премьера пройдет только 18 марта.

Расписание и билеты

Режиссер: Терренс Малик

В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Мария Зимон, Карин Нойхаузер

В прокате с 19 марта

О чем кино

История символа австрийского сопротивления Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

Почему стоит посмотреть

Выход в прокат новой картины Малика — одного из самых непубличных американских режиссеров и сценаристов — мы никак не можем оставить без внимания, хотя сам Терренс раскруткой своих фильмов интересуется в последнюю очередь. Возможно, поэтому в Минске картина будет идти только в двух кинотеатрах. И это притом что «Тайная жизнь» увезла с собой два приза минувших Канн. В своем кино Малик, как и всегда, учтив к деталям, у него получается по-философски тягучее кино. Тех, кто возьмет квиток на сеанс, ждет трехчасовая исповедь в соседстве с горами и небом.

Что пишут критики

— «Скрытая жизнь» — о том, что внутренний императив всегда важнее внешних обстоятельств, что в самой кромешной ситуации можно видеть свет и наслаждаться им (Антон Долин, Meduza ).

— Лавируя между кинопоэмой и экранизацией молитвы, Малик впервые за долгое время работает со стопроцентно своим материалом: закадровый голос, тактильность, увлеченность природой и стихиями помогают показать идеализированную жизнь Егерштеттера без излишней демонизации Третьего рейха (Алихан Исрапилов, Film.ru ).

Расписание и билеты

Sheena667

Режиссер: Григорий Добрыгин

В ролях: Владимир Свирский, Юлия Пересильд, Джордан Фрай, Юрий Кузнецов, Надежда Маркина

В прокате с 26 марта

О чем кино

Город Вышний Волочек: разбитые дороги, снега и туманы. Автосервис на окраине города, где живут, работают и любят друг друга Оля и Вадим. Обоим немного за тридцать, они люди простые и серьезные, делят радости и горести поровну, на двоих, пока в их жизнь не вторгается третий лишний — интернет.

Почему стоит посмотреть

Картина со странным названием Sheena667 (это ник вебкам-модели) — режиссерский дебют актера Добрыгина, а так и не скажешь. Первый фильм новоиспеченного автора получается не комом, а очень цельным и своеобразным высказыванием. Для работы над лентой Добрыгин собрал команду мечты, умелость которой легко подтвердили бы Звягинцев и Гай Германика, и с разбегу попал на престижный смотр в Роттердаме. После этого у фильма началась завидная фестивальная жизнь, но главное не это. Своей вроде бы комедией, а вроде бы и драмой Добрыгин намекает, что хорошему кино ни к чему пышные бюджеты. Новая искренность, например, тоже подойдет.

Что пишут критики

— Фильм и простой, и сложный одновременно. С одной стороны, в его основе — довольно расхожий сюжет о том, как «муж загулял». С другой, изменяет он своей жене виртуально, а рассказано это языком артхауса (Илона Егиазарова, Вокруг ТВ ).

«Sheena667» — фильм о том, как хорошо там, где нас нет. О том, как мы вечно бежим на месте, надеясь дотянуться до горизонта и отказываясь признать, что это оптическая иллюзия. Об экране компьютера, который однажды оказывается объемнее и глубже того, что мы привыкли считать реальностью. Наконец, о том, как нужен каждому из нас эвакуатор, который вытащит из трясины мечтаний и заставит принять мир и себя (Антон Долин, Meduza ).

Расписание и билеты

И еще четыре важных кинособытия марта

Фестиваль месяца — «Нефильтрованное кино»

С 13 марта

Международный фестиваль короткометражного кино, который пытается разобраться, что такое самоцензура и зачем она нужна, проходит в столице в шестой раз. В рамках феста за короткий уикенд покажут несколько конкурсных программ (анимационную, документальную, игровую, экспериментальную и белорусскую), а также традиционную секцию нефильтрованного кино, где режиссеры сами представят свои работы. Но это не все: с 13 по 15 марта в Минске пройдет еще куча интересных кинособытий, например киноведческая конференция, дискуссии, выставки фоторабот, встречи с режиссерами и вечеринки, много бесплатного. Ждут только вас.

Документальный фильм месяца — «Прощание со Сталиным»

Режиссер: Сергей Лозница

В прокате с 6 марта

О чем кино

Фильм основан на уникальных архивных материалах, снятых по всему Советскому Союзу с 5 по 9 марта 1953 года. В минский прокат документальная картина выходит 5 марта — как раз в день смерти Сталина.

Почему стоит посмотреть

Лозница, который в последнее время любит покорпеть над хроникальным материалом, в «Прощании» собрал воедино черно-белые и цветные, комические и трагические фрагменты того, как Советский Союз прощался с вождем. Это более чем двухчасовое документальное полотно поддастся немногим, только тем, кто готов ко вдумчивому просмотру. Если готовы, во время сеанса попытайтесь понять, всматриваясь в заплаканные лица пришедших проститься со Сталиным: почему эти люди плачут? И почему у ленты неожиданно возникли проблемы с прокатом в России?

Расписание и билеты

Ретроспектива месяца — «Франкофония»

Режиссер: Александр Сокуров

В ролях: Луи-До де Ланкесэ, Бенджамин Утцерат, Венсан Немет

В прокате с 16 марта

О чем кино

В годы оккупации Франции нацистской Германией судьба свела в Париже двух человек: француза Жака Жожара, директора Лувра, и немца, графа Францискуса Вольф-Меттерниха, сотрудника военной администрации на занятых французских территориях. Побежденный и победитель, формальные противники, они становятся союзниками, объединив свои усилия среди руин Европы ради спасения музейных сокровищ — мировых шедевров, которые не имеют национальной прописки.

Почему стоит посмотреть

Одно слово — Сокуров. Можно сколько угодно обвинять его в своевольности и тенденциозности, но картины этого российского режиссера критика и преданный зритель всегда смотрят с особым интересом. В своей работе 2015 года Сокуров много размышляет, анализирует, рассказывает: о цивилизации в переломные моменты, об искусстве, истории. Его рефлексии пронизаны чувствами русского интеллигента по отношению к Европе. Эстетское кино для размышления.

Расписания и билеты

Событие месяца — белорусское кино в прокате

Режиссер: Александр Анисимов

В ролях: Георгий Петренко, Иван Трус, Виктор Манаев

В прокате с 16 марта

О чем кино

Беларусь. XVIII век. Юный шляхтич Прантиш вместе с доктором, алхимиком Бутрамеем Ледником попадает в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой и борьбы за могущественный артефакт — ромфею власти. Героев ждут отчаянные битвы, погони, славные подвиги и, конечно, любовь.

Почему стоит посмотреть

Когда вы в последний раз ходили в кино на что-нибудь белорусское, при этом снятое за деньги белорусов? Так что считайте нашумевший проект «Беларусьфильма» — «Авантюры Прантиша Вырвича» — событием. Это шляхетское фэнтэзи, в котором нам обещают роскошные костюмы, красивую Беларусь, а еще танк, построенный по чертежам Леонардо да Винчи специально для проекта «Беларусьфильма». И хотя постер картины выглядит более чем старомодно, берите билет на сеанс, даже если не верите, что белорусское кино на национальном уровне все еще можно реанимировать. А вдруг «Авантюры» — тот самый дефибриллятор?

Расписание и билеты