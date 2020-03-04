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Mercedes: официальная премьера обновленных седана и универсала E-класса

04.03.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая информация об обновленном E-классе серии W213 и снимки закамуфлированных машин были обнародованы немцами в январе, а на публике модернизированные седан и универсал собирались показать на так и не состоявшемся Женевском автосалоне. Вместо него производители устроили настоящий марафон YouTube-трансляций — E-класс был показан в эфире из студии Mercedes в Штутгарте.



E-класс получил переработанный дизайн головной оптики (полностью светодиодной уже «в базе») и задних фонарей (у седана — с дополнительными секциями на багажной двери), изменилось оформление радиаторной решетки, подретушированы бамперы. Стал шире ассортимент доступных колесных дисков — в частности, будут доступный так называемые аэродинамические диски, способствующие повышению топливной экономичности.


В салоне появился новый руль со сдвоенными спицами, базовые версии E-класса теперь щеголяют парой 10,25-дюймовых дисплеев (для приборов и новой медиасистемы MBUX с голосовым управлением и технологией дополненной реальности), а за доплату доступны экраны диагональю 12,3 дюйма. Предлагаются новые варианты отделки и материалы.


На серийной основе E-класс располагает активной системой экстренного торможения, а в качестве опции доступен расширенный пакет различных вспомогательных систем. Это помощник при движении в пробке, поддерживающий безопасную дистанцию на скорости не выше 60 км/ч, система автоматического заезда на парковку с камерой с углом обзора 360 градусов, а также усовершенствованный контроль «слепых» зон. Перед выходом из стоящего автомобиля с помощью визуального сигнала он предупреждает пассажиров или водителя о том, что в критической зоне мимо них следует другой попутный транспорт, включая велосипед.


Линейка двигателей E-класса состоит из четырех- и шестицилиндровых моторов — отдача бензиновых агрегатов варьируется от 156 до 367 л.с., а дизельных от 160 до 330 л.с. Новыми для «ешки» стали бензиновая турбо-«четверка» M254 мощностью 272 л.с., дополненная 48-вольтовым стартер-генератором (20 л.с. и 180 Нм крутящего момента) и рядная «шестерка» M256 (367 л.с.), также работающая в связке с «мягкогибридной» системой EQ Boost.



Обновления «заряженной» AMG-версии с индексом 63 придется подождать, а пока представлен промежуточный вариант Mercedes-AMG E 53, трехлитровый мотор которого остался без изменений (435 л.с. и 520 Нм).


У европейских дилеров обновленный E-класс появится летом. Вслед за седаном и универсалом до конца текущего года на рынок выйдут и «посвежевшие» двухдверные модификации — купе и кабриолет E-класса.

 
 
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В Штутгарте состоялась премьера обновленного семейства Mercedes E-класса, который получил переработанную внешность, новые двигатели и ассистенты помощи водителю.
 
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