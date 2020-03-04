Источник материала: Виртуальный Брест

3 марта в Брестской пограничной группе подвели итоги прошедшего года. Совещание открыл заместитель Председателя Госпогранкомитета генерал-майор Игорь Печень.





В минувшем году военнослужащие пограничной группы задержали 861 нарушителя пограничного законодательства, в том числе 110 нарушителей границы из 22 стран мира. При этом ликвидировано 8 каналов незаконной миграции, а по информации пограничной группы правоохранительными органами иностранных государств задержано 3 организатора указанной противоправной деятельности (двое – на территории Республики Польша , еще один – на территории Российской Федерации).





В пунктах пропуска через Государственную границу пропущено 6 миллионов 700 тысяч лиц и 2 миллиона 700 тысяч транспортных средств. Из незаконного оборота в 19-ти случаях было изъято более 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.





В пограничной группе были сформированы 2 новых подразделения – маневренная группа и резервная пограничная застава. При этом продолжаются работы по благоустройству военных городков подразделений, непосредственно охраняющих границу – были проведены модернизации пограничных застав «Песчатка» и «Токари» в Каменецком районе.





Заместитель руководителя пограничного ведомства отметил, что 17 февраля глава государства утвердил решение на охрану Государственной границы Республики Беларусь в 2020 году, в соответствии с которым брестским пограничникам также предстоит реализовать большой комплекс задач по совершенствованию своей деятельности. Это и продолжение инженерного обустройства инфраструктуры приграничья, и дальнейшая модернизация пунктов пропуска, и начало подготовки к чемпионату мира по хоккею 2021 года.