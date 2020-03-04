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Посевную кампанию начали в Брестском районе. На полях уже сеют горох
04.03.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Зеленый свет аграриям дала теплая солнечная погода. Накануне столбик термометра поднялся до 18 градусов тепла. Почва подготовлена, и на полях уже сеют горох.
Одновременно приступили к подкормке озимых культур. После того, как эти работы будут закончены, начнут сеять многолетние травы. По словам специалистов, погода внесла свои коррективы. Зимой почти не было снега. Недавно в районе прошли дожди, и пока в почве есть влага, в хозяйствах хотят успеть посеять как можно больше.
Темпы на 20 % опережают прошлогодние. В этом сезоне акцент сделают на зернобобовые и устойчивые к засухе растения.
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Зеленый свет аграриям дала теплая солнечная погода. Накануне столбик термометра поднялся до 18 градусов тепла. Почва подготовлена, и на полях уже сеют горох. ...
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