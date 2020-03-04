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Назван способ привести сердечный ритм в норму

04.03.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отказ от спиртного помогает нормализовать сердечный ритм, пишет «Здоровье Mail.ru». Результаты исследования, проведенного группой ученых из нескольких университетов Австралии, опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В исследовании, проводившемся на базе шести австралийских больниц, приняли участие 140 пациентов в возрасте около 62 лет, страдавших от мерцательной аритмии (нарушения сердечного ритма). Все участники, большинство из которых составляли мужчины, умеренно употребляли алкоголь, то есть регулярно выпивали десять и более стандартных порций спиртного в неделю (одна стандартная порция — примерно 12 граммов чистого алкоголя).

Участников случайным образом разделили на две равные группы. Первая (контрольная) группа на полгода снизила уровень потребления спиртного примерно на 20%: если раньше участники выпивали в среднем по 16 порций алкоголя в неделю, то теперь — в среднем по 13 порций в неделю. Пациентов во второй (абстинентной) группе попросили на этот период или полностью воздерживаться от спиртного (так поступил 61% из них), или резко снизить уровень потребления (15% участников из этой группы пили всего по две порции алкоголя в неделю и даже меньше).

В результате было установлено, что отказ от спиртного помогает нормализовать сердечный ритм. У участников из абстинентной группы вероятность возвращения приступов мерцательной аритмии была ниже, чем у пациентов из контрольной группы, и промежутки между приступами были значительно более длительными.

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Результаты исследования, проведенного группой ученых из нескольких университетов Австралии, опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
 
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