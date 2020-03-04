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Первый трофей и квартира в центре Вильнюса. Как Алексей Бага обживается в Литве

04.03.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем белорусский специалист напоминает Юргена Клоппа и Виктора Гончаренко.

Первый трофей и квартира в центре Вильнюса. Как Алексей Бага обживается в Литве
В среду брестское «Динамо» и «Шахтер» разыграют Суперкубок Беларуси. На прошлых выходных Александр Ивулин решил разогреться перед открытием сезона в ЧБ и специально для канала «ЧестнОК» сгонял в столицу Литвы. Там на стадионе Sportima Arena «Жальгирис» Алексея Баги и Валерия Тарасенко обыграл «Судуву» и взял первый трофей в сезоне.

В новом ролике рассказываем не только о Суперкубке Литвы – в плане атмосферы он ничуть не хуже нашего. В Вильнюсе мы познакомились с семьей экс-главного тренера БАТЭ, увидели базу «Жальгириса», удивили подопечных Баги его шикарным ретро-голом в «девятку» и экстравагантным празднованием, а также выяснили, чем белорусский специалист напоминает Юргена Клоппа и Виктора Гончаренко.
 
 
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Чем белорусский специалист напоминает Юргена Клоппа и Виктора Гончаренко.
 
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