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Bentley показала свою самую дорогую и эксклюзивную модель - Bacalar

04.03.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году стало известно о том, что Mulliner, придворное ателье Bentley, ведет работу над эксклюзивной моделью, внешность которой будет отсылать к эффектному концепту EXP GT 100. И вот представлен конечный результат усилий британских кузовщиков — родстер Mulliner Bacalar Convertible.


До недавнего времени Mulliner занималось в основном индивидуальным пошивом салонов для серийных Bentley, но не так давно ателье решило вернуться к практике изготовления серьезно доработанных автомобилей. За основу Mulliner Bacalar взят обычный кабриолет Continental GT, но внешность и салон были капитально переработаны. От исходной машины у Mulliner Bacalar почти ничего не осталось — разве что дверные ручки, говорят создатели.



Двухместный родстер лишен какой-либо крыши (не предусмотрено даже временного тента на случай дождя), а задний ряд переоборудован под отсеки для дорожных сумок и саквояжей (разумеется, специально созданных для этой модели). В отделке интерьера используются и экзотические материалы, включая натуральную шерсть и темное дерево с открытыми порами, извлеченной из торфяников Восточной Англии и которой якобы 5000 лет.


Под капот Mulliner Bacalar получил форсированный с 635 до 659 л.с. шестилитровый турбомотор W12, позволяющий родстеру ускоряться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Трансмиссия осталась штатной — 8-ступенчатый «робот» и полный привод.


Всего в Mulliner вручную соберут 12 единиц Bacalar Convertible по цене от 1,5 миллиона фунтов (плюс налоги) в Великобритании. Все машины уже распроданы.

 
 
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Придворное ателье Bentley - Mulliner - представило 659-сильный родстер с уникальным кузовом и особой отделкой салона.
 
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