Bentley показала свою самую дорогую и эксклюзивную модель - Bacalar

Источник материала: Tut.by

В прошлом году стало известно о том, что Mulliner, придворное ателье Bentley, ведет работу над эксклюзивной моделью, внешность которой будет отсылать к эффектному концепту EXP GT 100 . И вот представлен конечный результат усилий британских кузовщиков — родстер Mulliner Bacalar Convertible.





До недавнего времени Mulliner занималось в основном индивидуальным пошивом салонов для серийных Bentley, но не так давно ателье решило вернуться к практике изготовления серьезно доработанных автомобилей. За основу Mulliner Bacalar взят обычный кабриолет Continental GT , но внешность и салон были капитально переработаны. От исходной машины у Mulliner Bacalar почти ничего не осталось — разве что дверные ручки, говорят создатели.









Двухместный родстер лишен какой-либо крыши (не предусмотрено даже временного тента на случай дождя), а задний ряд переоборудован под отсеки для дорожных сумок и саквояжей (разумеется, специально созданных для этой модели). В отделке интерьера используются и экзотические материалы, включая натуральную шерсть и темное дерево с открытыми порами, извлеченной из торфяников Восточной Англии и которой якобы 5000 лет.





Под капот Mulliner Bacalar получил форсированный с 635 до 659 л.с. шестилитровый турбомотор W12, позволяющий родстеру ускоряться до 100 км/ч за 3,6 секунды. Трансмиссия осталась штатной — 8-ступенчатый «робот» и полный привод.





Всего в Mulliner вручную соберут 12 единиц Bacalar Convertible по цене от 1,5 миллиона фунтов (плюс налоги) в Великобритании. Все машины уже распроданы.