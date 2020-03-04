Нашумевший спектакль «Дзяды» снова покажут в столице

Источник материала: Tut.by

Спектакль «Дзяды» по одноименной поэме Адама Мицкевича в постановке «Театра Ч» покажут 13 апреля в Центральном Доме офицеров. Билеты уже в продаже.



Фото предоставлено организаторами

Премьера спектакля состоялась в 2013 году — он полюбился зрителям и получил прекрасные отзывы критиков. Результат совместной работы литовско-белорусской команды был назван «новой легендой белорусского театра» (Валерия Кустова, литератор, искусствовед, «Новое время»). Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский тепло отозвался о постановке «Театра Ч»: «Наконец-то я видел настоящий идейный театр!»

События спектакля проходят во время таинственного и мрачного языческого обряда «Дзяды»: ночью около кладбищ люди оставляют угощение, чтобы привлечь неприкаянные души и помочь им обрести вечный покой. В спектакле пересекаются несколько сюжетных линий: любовная история Густава и Марыли, борьба за свободу и нацию, фольклор и суеверия, кровавая месть, битва высших сил за человеческую душу.

Сложный материал, полный аллегорий и мистики, был поставлен именитыми мастерами. Рамуне Кудзманайте — создатель театрального хита «Женщина без тела», композитор Фаустас Латенас работал над спектаклями «Тартюф» Театра на Малой Бронной, «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» Театра им. Вахтангова. Сценография — от признанного мастера изящных искусств Мариуса Яцовскиса («Анна Каренина» Театра им. Вахтангова). Костюмы — от Надежды Гультяевой, автора костюмов для постановок Някрошюса «Дядя Ваня», «Три сестры», «Нос».

В постановке есть особая литовская эстетика, а близость к этносу белорусов обеспечило участие наших лучших актеров: Романа Подоляко (победитель в номинации «Лучшая мужская роль» на I Международном фестивале VASARA-2013), Светланы Аникей, Андрея Савченко, Александра Шарова, Дмитрия Тумаса, Надежды Анципович, Юлии Кадушевич, Геннадия Горанского, Ольги Курейчик, Алеси Самоховец, Ольги Короленок, Валерия Кондратьева, Евы Аникей. Звук — Андрей Попков.

Когда: 13 апреля

Где: Центральный Дом офицеров

Сколько: от 19 до 34 рублей Купить билет

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