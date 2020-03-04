ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нашумевший спектакль «Дзяды» снова покажут в столице

04.03.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Спектакль «Дзяды» по одноименной поэме Адама Мицкевича в постановке «Театра Ч» покажут 13 апреля в Центральном Доме офицеров. Билеты уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Премьера спектакля состоялась в 2013 году — он полюбился зрителям и получил прекрасные отзывы критиков. Результат совместной работы литовско-белорусской команды был назван «новой легендой белорусского театра» (Валерия Кустова, литератор, искусствовед, «Новое время»). Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский тепло отозвался о постановке «Театра Ч»: «Наконец-то я видел настоящий идейный театр!»

События спектакля проходят во время таинственного и мрачного языческого обряда «Дзяды»: ночью около кладбищ люди оставляют угощение, чтобы привлечь неприкаянные души и помочь им обрести вечный покой. В спектакле пересекаются несколько сюжетных линий: любовная история Густава и Марыли, борьба за свободу и нацию, фольклор и суеверия, кровавая месть, битва высших сил за человеческую душу.

Сложный материал, полный аллегорий и мистики, был поставлен именитыми мастерами. Рамуне Кудзманайте — создатель театрального хита «Женщина без тела», композитор Фаустас Латенас работал над спектаклями «Тартюф» Театра на Малой Бронной, «Дядя Ваня» и «Евгений Онегин» Театра им. Вахтангова. Сценография — от признанного мастера изящных искусств Мариуса Яцовскиса («Анна Каренина» Театра им. Вахтангова). Костюмы — от Надежды Гультяевой, автора костюмов для постановок Някрошюса «Дядя Ваня», «Три сестры», «Нос».

В постановке есть особая литовская эстетика, а близость к этносу белорусов обеспечило участие наших лучших актеров: Романа Подоляко (победитель в номинации «Лучшая мужская роль» на I Международном фестивале VASARA-2013), Светланы Аникей, Андрея Савченко, Александра Шарова, Дмитрия Тумаса, Надежды Анципович, Юлии Кадушевич, Геннадия Горанского, Ольги Курейчик, Алеси Самоховец, Ольги Короленок, Валерия Кондратьева, Евы Аникей. Звук — Андрей Попков.

Когда: 13 апреля
Где: Центральный Дом офицеров
Сколько: от 19 до 34 рублей

Купить билет

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спектакль «Дзяды» по одноименной поэме Адама Мицкевича в постановке театра «Ч» покажут 13 апреля в Центральном доме офицеров. Билеты уже в продаже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый трофей и квартира в центре Вильнюса. Как Алексей Бага обживается в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика