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Помните, что сериалу «Друзья» снимут продолжение? В эту честь вышел мерч – и он про Беларусь!
Источник материала: KYKY>
Если помните, мы уже
«Друзья» выходили в 1994-2004 годах (в сумме десять сезонов и 236 серий!), они считаются одним из самых популярных сериалов в истории. Разумеется, фанаты проекта есть в том числе и в Беларуси. Пользуясь инфоповодом, беларуский бренд LSTR создал одежду специально для них – и совместил логотип ситкома с названием нашей страны. Смотрите, что получилось:
Футболки, которые на фотографиях выше,
Добавим, что в новом выпуске «Друзей», который должен увидеть свет в мае 2020-го, в кадре появятся: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. По слухам, за работу каждый из них возьмет по 2,5 миллиона долларов. А сценарий подготовят собственно создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Дайте нам знать, если ждете возвращения «Друзей» так же, как мы!
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Если помните, мы уже рассказывали, что легендарному (да-да!) сериалу «Друзья» снимут продолжение. Для этого все его каноничные актеры воссоединяться, чтобы...
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