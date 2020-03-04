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Помните, что сериалу «Друзья» снимут продолжение? В эту честь вышел мерч – и он про Беларусь!

04.03.2020 10:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, мы уже рассказывали, что легендарному (да-да!) сериалу «Друзья» снимут продолжение. Для этого все его каноничные актеры воссоединяться, чтобы сыграть в новом специальном эпизоде. Как говорили представители компании WarnerMedia, которой принадлежит стриминговый сервис HBO Max, сценарий для серии заранее писать не станут. Есть мнение, что сиквелом будет разговорное шоу между всеми исполнителями главных ролей «Друзей».

«Друзья» выходили в 1994-2004 годах (в сумме десять сезонов и 236 серий!), они считаются одним из самых популярных сериалов в истории. Разумеется, фанаты проекта есть в том числе и в Беларуси. Пользуясь инфоповодом, беларуский бренд LSTR создал одежду специально для них –  и совместил логотип ситкома с названием нашей страны. Смотрите, что получилось:

Футболки, которые на фотографиях выше, доступны на сайте LSTR. Цена одной – 35 рублей.

Добавим, что в новом выпуске «Друзей», который должен увидеть свет в мае 2020-го, в кадре появятся: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. По слухам, за работу каждый из них возьмет по 2,5 миллиона долларов. А сценарий подготовят собственно создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Дайте нам знать, если ждете возвращения «Друзей» так же, как мы!

 
 
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Если помните, мы уже рассказывали, что легендарному (да-да!) сериалу «Друзья» снимут продолжение. Для этого все его каноничные актеры воссоединяться, чтобы...
 
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