Помните, что сериалу «Друзья» снимут продолжение? В эту честь вышел мерч – и он про Беларусь!

Источник материала: KYKY

Если помните, мы уже рассказывали , что легендарному (да-да!) сериалу «Друзья» снимут продолжение. Для этого все его каноничные актеры воссоединяться, чтобы сыграть в новом специальном эпизоде. Как говорили представители компании WarnerMedia, которой принадлежит стриминговый сервис HBO Max, сценарий для серии заранее писать не станут. Есть мнение , что сиквелом будет разговорное шоу между всеми исполнителями главных ролей «Друзей».

«Друзья» выходили в 1994-2004 годах (в сумме десять сезонов и 236 серий!), они считаются одним из самых популярных сериалов в истории. Разумеется, фанаты проекта есть в том числе и в Беларуси. Пользуясь инфоповодом, беларуский бренд LSTR создал одежду специально для них – и совместил логотип ситкома с названием нашей страны. Смотрите, что получилось:

Футболки, которые на фотографиях выше, доступны на сайте LSTR. Цена одной – 35 рублей.

Добавим, что в новом выпуске «Друзей», который должен увидеть свет в мае 2020-го, в кадре появятся: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. По слухам, за работу каждый из них возьмет по 2,5 миллиона долларов. А сценарий подготовят собственно создатели сериала – Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Дайте нам знать, если ждете возвращения «Друзей» так же, как мы!