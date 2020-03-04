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Правила пользования медицинской маской с целью профилактики гриппа и коронавирусной инфекции

04.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Правила пользования медицинской маской с целью профилактики гриппа и коронавирусной инфекции

 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Медицинские маски помогают предупредить распространение инфекций, которые передаются возушно-капельным путём. «Ношение маски» — это дополнительный источник предохранения.

Их используют для защиты органов дыхания :

—  при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

— при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

— при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
После окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

Носить маски эффективнее  заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. При ношении маски нельзя курить, есть и пить, сдвинув ее в сторону.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры: вести здоровый образ жизни, соблюдать расстояние и респираторный этикет, часто мыть руки с мылом, проветривать помещение, делать влажную уборку, без надобности не посещать места массового скопления людей. Если вы заболели, вызывайте врача на дом, следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте  больше жидкости.

 

Главный государственный

санитарный врач

Шарковщинского района                                                        В.Л.Гращенко

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