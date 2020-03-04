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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

04.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с Днём милиции!

Свой профессиональный праздник вы встречаете напряженным трудом, четким пониманием поставленных перед вами задач, настойчивым стремлением сделать все от вас зависящее для обеспечения законности и безопасности в обществе.

Ваша успешная деятельность, в том числе профилактическая работа по предупреждению противозаконных и противоправных действий, во многом влияет на эффективность проводимых в Шарковщинском районе преобразований, на уровень доверия населения к государству и его правоохранительным органам.

Дорогие друзья! Вы заслуживаете искренние слова благодарности за то, что в наше непростое время днем и ночью, в ненастье и жару, не щадя своего здоровья, добросовестно охраняете законность и общественный порядок, вносите неоценимый вклад в общее дело по борьбе с преступностью.

Желаем вам достойно нести свою нелегкую службу на благо страны и родного края. Крепкого здоровья, бодрости духа, терпения, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета  Д. М. Ломако

 

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов   В. С. Шпец

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