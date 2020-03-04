ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защитить учителя. Как взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами?

04.03.2020 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Защитить учителя. Как взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами?
АиФ

Наболело у учителей, и говорят они о многом, в том числе о начислении зарплат по-новому. Но мы решили коснуться и других обсуждаемых профессиональным сообществом тем, таких как этический кодекс учителя и правовая защита наставников.

Недавно заместитель главы Администрации президента Ольга ЧУПРИС высказала мнение: обществу необходимо уделить внимание не просто социальным и экономическим гарантиям, но и правовой защите учителя. «Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя», - отметила Ольга Чуприс.

Она обратила внимание на опыт других стран. Например, в Казахстане введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей. «Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба», - сказала замглавы Администрации президента.

Защитить учителя. Как взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами? В Беларуси могут ввести наказание за оскорбление учителей

Принципы этики

Кроме того, не так давно был разработан проект этического кодекса - свода общих требований, которые предъявляются к педагогам независимо от занимаемой ими должности. Основу правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности. Например, как предлагается в документе, взаимоотношения с учащимися нужно строить на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности их личности. Педагоги не должны размещать в Интернете информацию, которая может причинить вред здоровью или развитию обучающихся. Также нельзя допускать применение к ним физического, морального и психического насилия. При выставлении оценок учителю следует быть объективным и справедливым. Он не должен подвергать публичной критике личность учащихся и их законных представителей.

Общение с законными представителями должно быть открытым, уважительным и доброжелательным. Нельзя допускать, чтобы организационная, финансовая и иная поддержка, оказываемая учреждению образования законными представителями учеников, влияла на отношение к ним педагогов. Нельзя разглашать мнение учащихся о своих родителях и наоборот.

Великая миссия?

Как водится, эти новости породили полемику в обществе: насколько предлагаемое целесообразно и не сведется ли все к формализму? Например, так об этическом кодексе на своей странице в Facebook высказался член Общественно-консультативного совета при Министерстве образования Беларуси Андрей ГРИГОРЬЕВ:

Защитить учителя. Как взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами? «Дайте учителю больше свободы - и результат будет налицо». Мнение читателя
- Удивительно, как за красивыми словами ювелирно скрывается нежелание признавать и видеть настоящие проблемы. Учитель должен быть таким, сяким, белым, пушистым, понимающим, нежным с коллегами. Про призвание вспомнили и про миссию. У вас атомная нагрузка, на вас наезжают со всех сторон, от родителей до министерства, но зато у вас миссия! Великая миссия в воспитании подрастающего поколения. Да выспаться бы нормально, выходные провести не на поле брани, а со своими собственными детьми. Но нет, призвание зовёт. (…) Странно то, что, отвергая идею образования как бизнеса с полноценным договором между сторонами, с правами, обязанностями и форс-мажором, государство ведёт себя как раз по принципу «покупатель всегда прав», красивыми словами восхваляя учителей, а по факту низводя их до уровня рыночных торговцев. (…) Я не знаю, кому нужен этот кодекс.

Может быть, тем, кого по остаточному принципу набирают в педвузы. Может быть, им он и пригодится. Но, как взрослый человек и преподаватель, я считаю, что если ты не умеешь общаться с детьми, если ты не умеешь пользоваться социальными сетями и выкладываешь туда всякую ерунду, если не думаешь о постоянном саморазвитии, если можешь запросто надрать уши ученику, то тебе просто нечего делать в школе. Это не твоё. И никакой кодекс не поможет…

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время сфера образования - один из основных ньюсмейкеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Бага: «Объяснить литовцу, что для визы нужно получить 500 справок, тяжеловато»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика