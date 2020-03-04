Защитить учителя. Как взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами?

Источник материала: Аргументы и факты

Наболело у учителей, и говорят они о многом, в том числе о начислении зарплат по-новому. Но мы решили коснуться и других обсуждаемых профессиональным сообществом тем, таких как этический кодекс учителя и правовая защита наставников.

Недавно заместитель главы Администрации президента Ольга ЧУПРИС высказала мнение: обществу необходимо уделить внимание не просто социальным и экономическим гарантиям, но и правовой защите учителя. «Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя», - отметила Ольга Чуприс.

Она обратила внимание на опыт других стран. Например, в Казахстане введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей. «Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба», - сказала замглавы Администрации президента.

Принципы этики

Кроме того, не так давно был разработан проект этического кодекса - свода общих требований, которые предъявляются к педагогам независимо от занимаемой ими должности. Основу правил составляют принципы педагогической этики: ненасилия, автономии, толерантности, ответственности, справедливости, уважения прав и достоинства другого человека, компетентности, порядочности. Например, как предлагается в документе, взаимоотношения с учащимися нужно строить на основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности их личности. Педагоги не должны размещать в Интернете информацию, которая может причинить вред здоровью или развитию обучающихся. Также нельзя допускать применение к ним физического, морального и психического насилия. При выставлении оценок учителю следует быть объективным и справедливым. Он не должен подвергать публичной критике личность учащихся и их законных представителей.

Общение с законными представителями должно быть открытым, уважительным и доброжелательным. Нельзя допускать, чтобы организационная, финансовая и иная поддержка, оказываемая учреждению образования законными представителями учеников, влияла на отношение к ним педагогов. Нельзя разглашать мнение учащихся о своих родителях и наоборот.

Великая миссия?

Как водится, эти новости породили полемику в обществе: насколько предлагаемое целесообразно и не сведется ли все к формализму? Например, так об этическом кодексе на своей странице в Facebook высказался член Общественно-консультативного совета при Министерстве образования Беларуси Андрей ГРИГОРЬЕВ:

Может быть, тем, кого по остаточному принципу набирают в педвузы. Может быть, им он и пригодится. Но, как взрослый человек и преподаватель, я считаю, что если ты не умеешь общаться с детьми, если ты не умеешь пользоваться социальными сетями и выкладываешь туда всякую ерунду, если не думаешь о постоянном саморазвитии, если можешь запросто надрать уши ученику, то тебе просто нечего делать в школе. Это не твоё. И никакой кодекс не поможет…