6 марта в Быхове пройдет слет передовиков. Обращение председателя Быховского райисполкома Дмитрия МАРТИНОВИЧА к труженикам района

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уважаемые труженики Быховского района!

На Быховщине стало доброй традицией в начале весны подводить итоги уходящего года и чествовать лучших тружеников района. Ведь именно благодаря ответственному отношению к своему делу и профессионализму наших людей мы не только сохраняем достигнутое, но и добиваемся новых результатов. Для нас важны как общие трудовые достижения коллективов, так и личный вклад каждого работника в развитие района.

Благодаря настойчивости и мастерству людей, которые на высоком профессиональном уровне выполняют свои обязанности, в районе выполнены практически все основные прогнозные показатели и сложилась стабильная социально-экономическая ситуация.

Так, экспорт товаров составил 142,9% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт услуг — 109,5%. Поиск новых рынков сбыта, расширение ассортимента производимой продукции позволили развивать партнерские отношения с тридцатью странами мира. Нашими новыми экспортными партнерами стали Люксембург, Кипр, Венгрия и Дания.

За 2019 год на развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников финансирования использовано 39,6 миллиона рублей инвестиций в основной капитал. В рамках реализации инвестиционных проектов введены в эксплуатацию туристический комплекс в районе деревни Короткие и производственная площадка №8 СЗАО «Агролинк» восточнее деревни Хутор. Продолжено строительство электростанции на возобновляемых источниках энергии по улице Железнодорожной.

Стабильно работает банковская система района – Быховский центр банковских услуг ОАО АСБ «Беларусбанк» по итогам работы за 2019 год стал победителем в соответствующем областном соревновании.

За 2019 год в Быховском районе открыто 27 новых торговых объектов, в том числе фирменные магазины «8 Марта», «Красный пищевик». Успешно развивается частный бизнес. Все это дало возможность открыть 118 новых рабочих мест. Особое внимание уделяется строительству жилья: введено в эксплуатацию 7846 кв. метров жилья. 46 многодетных семей улучшили свои жилищные условия.

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс. К сожалению, в сельском хозяйстве достигнуты не все прогнозные показатели. Тем не менее, 2019 год отмечен достижениями в сельскохозяйственной отрасли. Производство зерновых и зернобобовых культур составило 31,3 тыс. тонн. При этом урожайность составила 16,8 центнера с гектара. Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 105,6%.

Аграрии филиала «Мокрянский» впервые вырастили второй урожай зеленого горошка за сезон, и результат превзошел все ожидания. 4 зерноуборочных экипажа района намолотили более 1000 тонн зерна. Самый высокий показатель намолота, более полутора тысячи тонн, принадлежит Сергею Степанову, старшему комбайнеру филиала «Мокрянский». На отвозке зерна показателя в 1 000 тонн достигли 10 водителей. А водитель сельскохозяйственного комплекса «Дуброва» Михаил Сипаков перевез более 2 тысяч тонн зерна. Отрадно видеть трудовые стремления и успехи молодежи. Первое место на отвозке зерна среди молодых водителей занял представитель ОАО «Новобыховский» Роман Мазаловский, который перевез более 1300 тонн зерна.

Можно равняться на работу оператора машинного доения Перепечиной Любови (ОАО «Воронино»), животновода Кляус Ирины (СК «Дуброва»), тракториста-машиниста Проявина Сергея и водителя Саранкова Леонида (филиал «Мокрянский») и многих других тружеников.

Для достижения высоких производственных результатов имеются все резервы. В прошедшем году нашим аграриям была оказана весомая помощь в техническом перевооружении. По программе преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС получено 49 единиц новой техники на сумму 1,5 миллиона рублей. Через ОАО «Промагролизинг» — еще 12 единиц на сумму 1,3 миллиона рублей.

Имеются большие достижения и в социальной сфере.

Быховский районный центр гигиены и эпидемиологии признан победителем республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения за 2019 год.

Материально-техническая база системы здравоохранения района в 2019 году пополнилась тремя новыми автомобилями и современным медицинским оборудованием.

Быховский психоневрологический дом-интернат занял первое место в республиканском смотре-конкурсена лучшую организацию работы по благоустройству.

Наши спортсмены приняли участие в 68 спортивных соревнованиях, в том числе 21 международных и республиканских. Они прославили Быховщину во Франции, Латвии, Сербии, Италии, России, Польше. Призерами Чемпионата Европы в Баку стали Перцева Татьяна, Кислякова Александра, Писаренко Юлия. Нашими ребятами завоевано 145 призовых мест, в том числе 72 награды высшего достоинства. В целом, по итогам года наш район занял первое место в областном смотре-конкурсе по развитию физической культуры и спорта.

В 2018 году 9 выпускников учреждений образования района награждены золотыми медалями за отличные успехи в учебе, в 2019 году мы уже чествовали 12 медалистов.

Динамично развивается в районе проектная деятельность. С мая 2019 года Лудчицкий учебно-педагогический комплекс стал полноправным партнером проекта «Зеленая экономика сада для будущего деревни». Детской школой художественных ремесел и искусств начата реализация творческого проекта по развитию керамики «Кола жыцця».

Окончание 2019 года ознаменовано вручением свидетельств специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи представительницам молодого поколения Быховщины Кухтиной Александре и Семеновой Веронике за активное участие в художественно-творческих мероприятиях.

Район динамично развивается, и впредь мы будем целенаправленно работать над дальнейшим обеспечением достойных условий жизни и труда людей. Как отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, в нашей стране цели государственного развития и интересы народа совпадают. Поэтому в центре нашего внимания по-прежнему будет человек и его дело. Перед всеми нами стоит одна самая важная цель – улучшение благосостояния людей.

Необходимо продолжать жилищное строительство, привлекать инвестиции в район и увеличивать экспорт, создавать новые предприятия и новые рабочие места. Внедрять новые технологии, создавать новые формы организации бизнеса, улучшать экономику предприятий за счет увеличения производительности труда и снижения затрат на производство. Увеличивать темп роста производства продукции сельского хозяйства.

Прогнозные показатели доведены, их надо выполнять. И для этого мы имеем все возможности. А в основе успешной деятельности лежат экономика производства, исполнительская и производственная дисциплина.

Убежден, что при высоком профессионализме, творчестве и трудолюбии тружеников района мы достигнем намеченных целей.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свершений и побед! Пусть дело, которому вы отдаете себя, приносит вам материальный достаток, внутреннее удовлетворение и добрую славу!

Председатель Быховского районного исполнительного комитета

Дмитрий МАРТИНОВИЧ.