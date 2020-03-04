В Ганцевичском районе горела надворная постройка

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Вчера, 3 марта, в 15. 21 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о загорании надворной постройки, расположенной в агрогородке Куково.

По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение в чердачном пространстве надворной постройки, собственники находятся на улице.





В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 12 м. кв., уничтожено 2 тонны сена. Пострадавших нет.





С целью исключения возникновения пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования запрещается:





применять нестандартное (самодельное) электрооборудование;

применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности;

применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);

оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора.





Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет Вам избежать неприятных происшествий, сохранить здоровье Вам, родным и близким, не потерять имущество.





При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

Ганцевичский РОЧС

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