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В Ганцевичском районе горела надворная постройка

04.03.2020 11:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичском районе горела надворная постройка

Вчера, 3 марта, в 15. 21 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о загорании надворной постройки, расположенной в агрогородке Куково.

По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение в чердачном пространстве надворной постройки, собственники находятся на улице.

В Ганцевичском районе горела надворная постройка

В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 12 м. кв., уничтожено 2 тонны сена. Пострадавших нет.

В Ганцевичском районе горела надворная постройка

С целью исключения возникновения пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования запрещается:

В Ганцевичском районе горела надворная постройка
  • применять нестандартное (самодельное) электрооборудование;
  • применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения), терморегуляторов, а также при их неисправности;
  • применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);
  • оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора.
В Ганцевичском районе горела надворная постройка

Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет Вам избежать неприятных происшествий, сохранить здоровье Вам, родным и близким, не потерять имущество.

В Ганцевичском районе горела надворная постройка

При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

Ганцевичский РОЧС


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Вчера, 3 марта, в 15. 21 в Ганцевичский РОЧС поступило сообщение о загорании надворной постройки, расположенной в агрогородке Куково. По
 
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