В Беларуси уже шесть человек заразились коронавирусом. Самое актуальное по теме

Источник материала: KYKY

В телеграм-калане Минздрава появилось новое сообщение о коронавирусной инфекции в Беларуси: «Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса: четыре – Минск, два – Витебская область».

Напомним: вчера, 3 марта, в Беларуси официально зафиксировали ﻿﻿четвертый случай коронавируса. За сутки до этого людей с таким диагнозом в нашей стране было три. Последний на вчера положительный результат выявили у человека, которого взяли под медицинское наблюдение – он тесно контактировал с одним из инфицированных коронавирусом.

О первом же эпизоде заражения в Беларуси стало известно на прошлой неделе, в пятницу. «Нулевой» пациент – иранец, который учится в БНТУ. От него уже вирус подхватил отец его девушки. Заболевшая в Витебске – дизайнер, которая вернулась домой из Италии, куда ездила по работе. Под наблюдением беларуских медиков остаются более 270 человек.

Как дела с коронавирусам в мире: кратко

К 4 марта общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80270 человек. За сутки найдены 119 новых случаев заболевания, 38 человек умерли. С начала эпидемии в Китае погиб 2981 человек, 49856 человек выздоровели. С учетом остального мира общее число зараженных COVID-19 – 92801 человек. В общей сложности в мире от коронавируса погиб 3201 человек.

Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (заразились 5328 человек, умерли 32 человека), Иран (заразились 2336 человек, умерли 77 человек) и Италия (заразились 2263 человек, умерли 79 человек). Всего вирус выявлен в 76 странах.