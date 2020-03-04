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Для проезда по платным дорогам транспортные средства должны быть оснащены специальными бортовыми устройствами

04.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Для проезда по платным дорогам транспортные средства должны быть оснащены специальными бортовыми устройствами
Для проезда по платным дорогам транспортные средства необходимо оснастить специальными бортовыми устройствами. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк.

– Зарегистрироваться в системе и получить такие устройства можно в специальных пунктах обслуживания, которые расположены во всех областных центрах, на некоторых АЗС вдоль платных. Их местоположение указывается специальными знаками, установленными вдоль платных дорог. При этом бортовое устройство регистрируется на конкретный автомобиль с определенными параметрами, так как от общей массы транспортного средства и количества осей зависит размер платы за проезд, – отметил Сергей Солоснюк.

Внести плату можно двумя способами: предварительно либо постфактум – последний вариант требует наличия определенных гарантий. Залоговый платеж за бортовое устройство возвращается при сдаче исправного устройства  на любой из пунктов обслуживания.

Сергей Солоснюк рассказал, в чем заключается принцип работы системы электронной оплаты: над дорогой установлены специальные порталы, которые расположены на перегонах между транспортными развязками, что практически полностью исключает возможность проезда, минуя портал. На данные конструкции смонтировано специальное оборудование, которое фиксирует проезд транспортного средства, идентифицирует его, а затем автоматически списывает оплату за проезд конкретного сегмента дороги. В случае отсутствия бортового устройства либо его использования на другом автомобиле система фиксирует нарушение и автоматически в режиме реального времени направляет данную информацию в Транспортную инспекцию.

На Транспортную инспекцию возложены функции контроля полноты оплаты за проезд. Эта служба оснащена специальными автомобилями, которые круглосуточно осуществляют мобильное и стационарное патрулирование на платных дорогах.

– Таким образом, новая система обеспечивает высокую эффективность взимания платы и предполагает практически безусловную неотвратимость наказания за уклонение от оплаты за проезд, – подчеркнул Сергей Солоснюк и добавил, что что величина платы в увеличенном размере в случае нарушения порядка оплаты за проезд является достаточно высокой и составляет от 50 до 260 евро.  

С подробной информацией об электронной системе платы за проезд можно ознакомиться на сайте beltoll.by. Информация на сайте постоянно актуализируется. Кроме того, оперативно получить консультацию о работе системы BelToll, о транспортных средствах, на которые распространяются обязательства по оплате за проезд, о действующих тарифах и установке бортового устройства можно круглосуточно по телефону Инфолинии +375 (172) 798-798.

 
 
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