Источник материала: Кобринский вестник

Неповторимым колоритом встречает гостей фермерское хозяйство «Виллия-агро» и агроусадьба «Студинка» в д. Гирск. Это место известно далеко за пределами Кобринского района как неповторимый туристический комплекс.





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Туристы давно облюбовали «Студинку» как желанное место отдыха, местные жители в фермерском хозяйстве получили возможность работать и зарабатывать, хозяева имеют хорошо поставленный семейный бизнес, дающий стабильный доход и моральное удовлетворение. Только такая привлекательная картинка появилась не в одночасье. За ней стоят смелые решения и годы кропотливого труда.

– Это всё мой Василий Васильевич начинал, – говорит хозяйка агроусадьбы Елена Новик. – А я – замужем и за мужем, 37 лет уже вместе.

Только тут почти как в известном советском фильме: чтобы стать женой главы фермерского хозяйства, нужно было выйти замуж за ветеринара, да поскитаться с ним по колхозам. Тридцать лет назад супруги Новик пустили корни на Кобринщине. В колхозе «Новый путь» нашлась работа для двоих. Василий работал главным ветврачом, Елена, получившая к этому времени специальность зоотехника, вскоре возглавила ветеринарную аптеку.





Бизнес по-деревенски

В 2000-е, когда хозяйство оказалось в сложном положении,

Василию Новику предложили взять часть земли в аренду. Взялись за новое дело с опаской, надел в 150 га казался непомерно огромным. Но не зря говорится: глаза боятся, а руки делают. Сегодня «Виллия-агро» – это 1760 га земли, 450 голов крупного рогатого скота, из них 160 голов дойного стада, 520 овец, птицы от обычных кур и гусей до экзотических павлинов и цесарок. По соседству с черно-пёстрыми буренками и свинками проживают экзотические для наших широт яки, верблюды, лани, благородные олени.

Когда хозяйству исполнилось 10 лет, пришла идея создать агроусадьбу. Так появилась «Студинка», которая радушно предлагает посетителям всё, что нужно для незабываемого отдыха взрослых и детей: дом в виде сказочного терема, баню с парилкой, большой сад с грушами, яблоками, голубикой и сливами, водоём для рыбалки, купания и прогулок на катамаране.





Уютное тепло «Студинки»

Просторные уютные залы для проведения торжеств, семинаров, конференций, крытая площадка для застолий, даже сцена для проведения концертов и беседки для отдыха содержат в интерьере следы авторского дизайна, где преобладают природные материалы. Елена Леонидовна признается, что в свободное время любит экспериментировать, сочетая порой несочетаемое. Дала вторую жизнь старым горшкам, пластмассовых цыплят усадила в плетеное лукошко, из берёсты, ткани, сухоцветов соорудила замечательные панно, в икебану включила павлиньи перья. Несколько десятков потолочных светильников в зале для приёма гостей тоже не из тех, что продаются в магазине. Правда, здесь мужская рука понадобилась. Сыновья распилили увесистое бревно на ровные плоские «блины», высверлили отверстия для лампочек, украсили декоративным шнуром – получились оригинальные экологичные люстры.

Вкусно, сытно, экологично

Широко представлена ​​на агроусадьбе народная кулинария. В хозяйстве выращивают экологически чистые овощи и фрукты, производят натуральные продукты питания, которые попадают на стол туристам, реализуются через торговую сеть. Так, на агроусадьбе пекут домашний хлеб, делают творог, сметану, сыр, масло, готовят мясные и рыбные блюда. И объёмы, надо сказать, едва ли не промышленные.

– Готовим так, чтобы было сытно и вкусно, по старинным рецептам, доставшимся по наследству от мамы и бабушки, – рассказывает Елена Леонидовна.

Калейдоскоп подаваемых на стол блюд сочетает кулинарные традиции Кобринщины и те, вкус которых помнится с детства. Квашеная капуста, которую хозяйка подаёт на стол, просто уникальная. Квасится она по особой технологии, секрет которой Елена узнала на родине в Иваново. Целые головки запекает в печи, потом на несколько часов опускает в холодную воду, чтобы вышла горечь, и только тогда квасит в дубовой бочке. Получается невероятно вкусная, нежная, сочная, хрустящая капуста. А блюд из картофеля здесь готовят столько, что пальцев на обеих руках не хватит, чтобы все перечесть.





Кулинарные секреты

– Самую вкусную и правильную еду можно приготовить только в печи, – считает Елена Новик. – Никакие духовки и микроволновки не в состоянии обеспечить такой вкус.

Кстати, микроволновки на агроусадьбе не признают совсем и посуду предпочитают чугунную. В чугунках в жаркой печке еда остаётся горячей ещё несколько часов после приготовления, «томясь» и доходя до нужной кондиции.

– Готовить пищу нужно с душой, с любовью к людям, – рассказывает хозяйка, и этот компонент, судя по всему, она щедро использует в своём деле. На кухне царит тёплая атмосфера, светло от улыбок помощников, которым работа в радость.

Пища для души

Ещё одна особенность «Студинки» – это сохранение и популяризация культурных традиций.

– Агроэкотуризм стал той изюминкой, которая привлекает иностранных туристов, – рассказывает Елена Леонидовна. – Им интересны наша самобытность, традиции, культура, кухня, и мы готовы им это показать.

В «Студинке» можно увидеть многочисленные обряды, связанные с народным и церковным календарём. Вам покажут обряды, которые проводили наши предки: сочельник с постной кутьей, Рождество, Крещение, широкую масленицу. Ежегодно здесь проходят «Дажынкі», или «Студзінкаўскія забаўлянкі». Организацией культурно-просветительской программы в «Студинке» занимаются фольклорные коллективы «Зараница» и «Магдалина», которые и спляшут, и споют. Их концертные программы построены на музыкальном фольклоре белорусского Полесья, которое является сокровищницей духовной культуры восточных славян. Сочетание музыки, песен и танцев делают концертные программы яркими и запоминающимися, которые с большим успехом принимаются зрителями разных возрастов и национальностей. А обрядовая поэзия возвращает их к первоистокам.

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– Государство позволяет успешно продвигать туристический бренд Беларуси, делая упор на сельский туризм, поддерживает его, говорит в заключение хозяйка. – В Беларуси можно найти дело по душе, просто надо работать.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.