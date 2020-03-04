Неповторимым колоритом встречает гостей фермерское хозяйство «Виллия-агро» и агроусадьба «Студинка»

Неповторимым колоритом встречает гостей
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Туристы давно облюбовали «Студинку» как желанное место отдыха, местные жители в фермерском хозяйстве получили возможность работать и зарабатывать, хозяева имеют хорошо поставленный семейный бизнес, дающий стабильный доход и моральное удовлетворение. Только такая привлекательная картинка появилась не в одночасье. За ней стоят смелые решения и годы кропотливого труда.
– Это всё мой Василий Васильевич начинал, – говорит хозяйка агроусадьбы Елена Новик. – А я – замужем и за мужем, 37 лет уже вместе.
Только тут почти как в известном советском фильме: чтобы стать женой главы фермерского хозяйства, нужно было выйти замуж за ветеринара, да поскитаться с ним по колхозам. Тридцать лет назад супруги Новик пустили корни на Кобринщине. В колхозе «Новый путь» нашлась работа для двоих. Василий работал главным ветврачом, Елена, получившая к этому времени специальность зоотехника, вскоре возглавила ветеринарную аптеку.
Бизнес по-деревенски
В 2000-е, когда хозяйство оказалось в сложном положении,
Василию Новику предложили взять часть земли в аренду. Взялись за новое дело с опаской, надел в 150 га казался непомерно огромным. Но не зря говорится: глаза боятся, а руки делают. Сегодня
Когда хозяйству исполнилось 10 лет, пришла идея создать агроусадьбу. Так появилась «Студинка», которая радушно предлагает посетителям всё, что нужно для незабываемого отдыха взрослых и детей: дом в виде сказочного терема, баню с парилкой, большой сад с грушами, яблоками, голубикой и сливами, водоём для рыбалки, купания и прогулок на катамаране.
Уютное тепло «Студинки»
Просторные уютные залы для проведения торжеств, семинаров, конференций, крытая площадка для застолий, даже сцена для проведения концертов и беседки для отдыха содержат в интерьере следы авторского дизайна, где преобладают природные материалы. Елена Леонидовна признается, что в свободное время любит экспериментировать, сочетая порой несочетаемое. Дала вторую жизнь старым горшкам, пластмассовых цыплят усадила в плетеное лукошко, из берёсты, ткани, сухоцветов соорудила замечательные панно, в икебану включила павлиньи перья. Несколько десятков потолочных светильников в зале для приёма гостей тоже не из тех, что продаются в магазине. Правда, здесь мужская рука понадобилась. Сыновья распилили увесистое бревно на ровные плоские «блины», высверлили отверстия для лампочек, украсили декоративным шнуром – получились оригинальные экологичные люстры.
Вкусно, сытно, экологично
Широко представлена на агроусадьбе народная кулинария. В хозяйстве выращивают экологически чистые овощи и фрукты, производят натуральные продукты питания, которые попадают на стол туристам, реализуются через торговую сеть. Так, на агроусадьбе пекут домашний хлеб, делают творог, сметану, сыр, масло, готовят мясные и рыбные блюда. И объёмы, надо сказать, едва ли не промышленные.
– Готовим так, чтобы было сытно и вкусно, по старинным рецептам, доставшимся по наследству от мамы и бабушки, – рассказывает Елена Леонидовна.
Калейдоскоп подаваемых на стол блюд сочетает кулинарные традиции Кобринщины и те, вкус которых помнится с детства. Квашеная капуста, которую хозяйка подаёт на стол, просто уникальная. Квасится она по особой технологии, секрет которой Елена узнала на родине в Иваново. Целые головки запекает в печи, потом на несколько часов опускает в холодную воду, чтобы вышла горечь, и только тогда квасит в дубовой бочке. Получается невероятно вкусная, нежная, сочная, хрустящая капуста. А блюд из картофеля здесь готовят столько, что пальцев на обеих руках не хватит, чтобы все перечесть.
Кулинарные секреты
– Самую вкусную и правильную еду можно приготовить только в печи, – считает Елена Новик. – Никакие духовки и микроволновки не в состоянии обеспечить такой вкус.
Кстати, микроволновки на агроусадьбе не признают совсем и посуду предпочитают чугунную. В чугунках в жаркой печке еда остаётся горячей ещё несколько часов после приготовления, «томясь» и доходя до нужной кондиции.
– Готовить пищу нужно с душой, с любовью к людям, – рассказывает хозяйка, и этот компонент, судя по всему, она щедро использует в своём деле. На кухне царит тёплая атмосфера, светло от улыбок помощников, которым работа в радость.
Пища для души
Ещё одна особенность «Студинки» – это сохранение и популяризация культурных традиций.
– Агроэкотуризм стал той изюминкой, которая привлекает иностранных туристов, – рассказывает Елена Леонидовна. – Им интересны наша самобытность, традиции, культура, кухня, и мы готовы им это показать.
В «Студинке» можно увидеть многочисленные обряды, связанные с народным и церковным календарём. Вам покажут обряды, которые проводили наши предки: сочельник с постной кутьей, Рождество, Крещение, широкую масленицу. Ежегодно здесь проходят «Дажынкі», или «Студзінкаўскія забаўлянкі». Организацией культурно-просветительской программы в «Студинке» занимаются фольклорные коллективы «Зараница» и «Магдалина», которые и спляшут, и споют. Их концертные программы построены на музыкальном фольклоре белорусского Полесья, которое является сокровищницей духовной культуры восточных славян. Сочетание музыки, песен и танцев делают концертные программы яркими и запоминающимися, которые с большим успехом принимаются зрителями разных возрастов и национальностей. А обрядовая поэзия возвращает их к первоистокам.
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– Государство позволяет успешно продвигать туристический бренд Беларуси, делая упор на сельский туризм, поддерживает его, говорит в заключение хозяйка. – В Беларуси можно найти дело по душе, просто надо работать.
Жанна ЕЛИЗАРОВА.