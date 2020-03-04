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Право на профессиональный риск планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении

04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Право на профессиональный риск медицинских работников планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Право на профессиональный риск планируется закрепить в новой редакции закона о здравоохранении

"В закон вносится право на профессиональный риск. Мы понимаем, что даже выполнение манипуляции с соблюдением всех технических подходов, всех методик может привести не к тому результату, на который рассчитывают медработник и пациент. Это не является виной медработника, это особенности пациента, течения заболевания. Мы должны внести право на профессиональный риск, потому что никто из медработников от этого не застрахован", - сказал Владимир Караник.

В связи с этим министр отметил важность страхования риска профессиональной ответственности медработников. По его словам, этот механизм позволяет как защитить медработника, так и обеспечить соблюдение законных прав пациента и компенсацию, если при какой-то процедуре, выполненной по показаниям в соответствии с методикой, все-таки развились осложнения, которые привели к страданиям пациента или потребовали дополнительного лечения.

Во многих медучреждениях работа по страхованию уже ведется за счет внебюджетных средств. В Минске, например, многие клиники страхуют своих анестезиологов.

На заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике рассматривались поправки в закон о здравоохранении.

Как сообщалось, изменения в закон о здравоохранении планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии. Нормативно-правовой акт комплексно регламентирует, в частности, вопросы цифровизации в здравоохранении, предусматривает аккредитацию медучреждений.

 
Теги: Минск
 
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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Единство
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