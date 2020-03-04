Физический пуск первого блока БелАЭС до конца марта не состоится

Источник материала: Виртуальный Брест

Горячая обкатка оборудования на первом энергоблоке Белорусской АЭС должна завершиться до конца марта, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы в этом месяце должны завершить этап горячей обкатки. Дальше технологический регламент по ревизии всего оборудования, которое прошло горячую обкатку, и идем на физический пуск", - рассказал Михаил Михадюк.

Отвечая на вопрос о сроках поставки ядерного топлива, замминистра уточнил, что его доставят на площадку БелАЭС, когда будет готовность к физическому пуску первого блока.

Горячая обкатка реакторной установки - технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.