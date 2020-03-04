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Физический пуск первого блока БелАЭС до конца марта не состоится

04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Горячая обкатка оборудования на первом энергоблоке Белорусской АЭС должна завершиться до конца марта, сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Физический пуск первого блока БелАЭС до конца марта не состоится

"Мы в этом месяце должны завершить этап горячей обкатки. Дальше технологический регламент по ревизии всего оборудования, которое прошло горячую обкатку, и идем на физический пуск", - рассказал Михаил Михадюк.

Отвечая на вопрос о сроках поставки ядерного топлива, замминистра уточнил, что его доставят на площадку БелАЭС, когда будет готовность к физическому пуску первого блока.

Горячая обкатка реакторной установки - технологический процесс, имитирующий работу энергоблока с той разницей, что вместо настоящих в реактор загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Это самый масштабный этап пусконаладочных работ перед началом физического пуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

 
 
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  Горячая обкатка оборудования на первом энергоблоке Белорусской АЭС должна завершиться до конца марта, сообщил журналистам заместитель министра энергетики...
 
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