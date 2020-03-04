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Сверхприбылей точно нет. Обратная сторона профессии флориста

04.03.2020 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сверхприбылей точно нет. Обратная сторона профессии флориста
Фото из открытых источников

О том, что представляет профессия флориста, сколько стоит «вход» в неё, мы спросили у минчанки Виктории. У неё свой бизнес, она занимается цветами свыше 12 лет.

- Прежде чем стать флористом, нужно чётко понимать, на что подписываешься. Первое, у нас не бывает праздников. Не важно, это Новый Год или 8 Марта - пока все отдыхают, ты работаешь. Даже на линейку к ребёнку не получится прийти. Личной жизни тоже нет. Второе, что особенно критично для женщины, - отсутствие маникюра. Эта работа не предполагает наличия красивых ногтей. Третье, проблемы со здоровьем. Со временем у большинства флористов появляется аллергия на те химикаты, которыми обратывают цветы. К концу рабочего дня руки распухают. Также флорист вынужден таскать тяжёлые коробки с цветами и наполненные водой вазы, много времени проводить на ногах. Суставы изнашиваются раньше времени, часто болят кисти рук. В праздничные дни, когда очень много работы, иногда обращаюсь в «скорую», потому что «клинит» спину. Четвёртое, травмы из-за секатора. У меня на рабочем столе всегда «дежурит» аптечка. 

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Есть две возможности стать флористом. Первая - окончить базовые курсы в Беларуси. Они стоят от 150 рублей за 3 месяца, но в 10 раз больше нужно отдать за материалы для обучения. Например, для одного урока по оформлению свадебного букета нужно купить цветов на 150 руб. 

Те, кто хочет получить профессиональное образование, поступают в специализированные школы. Семь лет назад моя подруга училась в Рижской школе флористики. За 2,5 года обучения с учётом расходов на проживание она потратила 60 тыс. долларов. 

Если в Западной Европе покупатель может легко отдать за цветочную композицию от 50 долларов, то у нас средний чек – 15-20. Поэтому сверхприбылей в этой профессии в Беларуси нет. 

Продавец цветочного магазина может заработать среднюю зарплату по стране, владелец одной цветочной точки – порядка 700-800 долларов в месяц, и то не сразу. Более высокие доходы у тех, кто сумел масштабировать бизнес, открыть несколько магазинов. Но сделать это непросто: конкуренция высока. Доход зависит от множества факторов: начиная с сезонности и заканчивая местоположением магазина.   

 
 
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О том, что представляет профессия флориста, сколько стоит «вход» в неё, мы спросили у минчанки Виктории.
 
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