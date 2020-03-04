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Столичный бар начал мерить гостям температуру и выдавать антисептики

04.03.2020 15:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В заведении со столичной улицы Интернациональной, а конкретно в баре Polugar, объявили «антивирусную инициативу». С начала этой недели на входе посетителей начала встречать девушка в костюме, стилизованном под одежду медицинского персонала. Она меряет гостям температуру с помощью бесконтактного термометра, а еще предлагает обработать руки антисептиком.


В заведении рассказывают, что из-за коронавируса, который недавно добрался и до Беларуси, многие задаются вопросом, стоит ли идти в места скопления большого количества людей. В Polugar придумали оригинальный способ немного успокоить минчан, душа которых требует развлечений.

— После настоящего замера температуры каждому обрабатывают руки антибактериальным средством. Кстати, пузырек этого средства можно получить бесплатно, достаточно сказать об этом сотруднику бара, — объясняют в «Полугаре».




Так как Polugar позиционируется как караоке-бар, все микрофоны до и после исполнения песни также обрабатываются дезинфицирующими средствами. Пока, отмечают в заведении, посетителей с повышенной температурой у них не было. Но, по словам администратора, если таковые найдутся, им предложат перенести визит в бар на другой день.

— В первую очередь заведение призывает людей не унывать и не подвергаться всеобщей панике, так как хорошее настроение гарантированно поднимает иммунитет.
Было бы здорово, если бы и в других заведениях присоединились к этой веселой, но полезной инициативе бара Polugar.


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В заведении со столичной улицы Интернациональной - баре Polugar - объявили «антивирусную инициативу». С начала этой недели на входе посетителей начала встречать...
 
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Чырвоны прамень
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