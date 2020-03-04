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Nexta рассказал, сколько зарабатывает на подписчиках. Суммы уже не символические
Источник материала: KYKY>
Степан Светлов, он же Степан Путило, – автор каналов Nexta; они представлены на ютьюбе и в телеграме (к слову, телеграм-канал Nexta с 200 тысячами подписчиков остается самом крупным в Беларуси). Блогер
«В зависимости от популярности видео-роликов YouTube платит от 700 до 900 долларов в месяц. Реклама на двух каналах в Telegram (Nexta и Nexta Lite) дает еще от 1500 до 3500 долларов, но тут уж смотря по количеству рекламных контрактов», – объяснил Степан.
Он добавил, что пока не имеет грантовой поддержки. «Если удастся «выбить» дополнительное финансирование, какой-нибудь грант, то рекламы будет меньше или она вообще исчезнет».
Напомним, в декабре 2019-го «Польское радио»
Фото обложки: Юрий Друг / Новая Польша.
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