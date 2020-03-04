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Nexta рассказал, сколько зарабатывает на подписчиках. Суммы уже не символические

04.03.2020 15:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Степан Светлов, он же Степан Путило, – автор каналов Nexta; они представлены на ютьюбе и в телеграме (к слову, телеграм-канал Nexta с 200 тысячами подписчиков остается самом крупным в Беларуси). Блогер дал интервью проекту «Свободы» и назвал сумму, которую зарабатывает в интернете.

«В зависимости от популярности видео-роликов YouTube платит от 700 до 900 долларов в месяц. Реклама на двух каналах в Telegram (Nexta и Nexta Lite) дает еще от 1500 до 3500 долларов, но тут уж смотря по количеству рекламных контрактов», – объяснил Степан.

Он добавил, что пока не имеет грантовой поддержки. «Если удастся «выбить» дополнительное финансирование, какой-нибудь грант, то рекламы будет меньше или она вообще исчезнет».

Напомним, в декабре 2019-го «Польское радио» приводило несколько другие данные о заработке Светлова: «Источников финансирования у меня нет, – цитировали журналисты блогера. – Все приходы открыты и прозрачны: монетизация на YouTube приносит примерно 400 долларов в месяц, реклама на канале в телеграме... Все прозрачно и открыто, никаких дополнительных средств нет. Если бы они были, зачем заниматься рекламой в телеграме? Не ищите здесь следов деятельности англосаксонских спецслужб». 

Фото обложки: Юрий Друг / Новая Польша.

Читайте по теме: Nexta – самый популярный канал в Беларуси. Вот портрет его типичного подписчика (и ваш тоже)

 
 
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Степан Светлов, он же Степан Путило, – автор каналов Nexta; они представлены на ютьюбе и в телеграме (к слову, телеграм-канал Nexta с 200 тысячами подписчиков остается...
 
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