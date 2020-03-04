300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта

Источник материала: Аргументы и факты

Международный женский день - праздник, который невозможно себе представить без цветов. И именно в этот день они стоят как никогда дорого. Почему так происходит? Правда ли, что за один праздничный день продавец цветов может заработать на квартиру в Минске? Стоимость каких цветов не подскочит даже 8 марта? Разбирается «АиФ».

Минчанин Виктор - инженер по образованию. Ранее он работал на предприятии. Но однажды «перегорел» и решил сменить сферу деятельности. Последние четыре года он вместе с сестрой управляет цветочным магазином. Мужчина рассказывает нам о принципах ценообразования в этом бизнесе.

- В большинстве цветочных магазинов нашей страны продаются как белорусские, так и зарубежные цветы. Последние завозятся в основном из Нидерландов, Эквадора, Кении. Крупные оптовики покупают их на биржах, транспортируют, «растаможивают», затем распродают по цветочным магазинам. Цветы отгружают не штуками, а палетами - одна такая вмещает до 100 килограммов. Цена покупки за границей всегда зависит от курса доллара или евро.

Оптовик учитывает свои расходы на транспортировку, «растаможку», прохождение фитосанитарного контроля и устанавливает стоимость. Обычно она примерно на 150% выше цены покупки на бирже. К этому значению уже продавец добавляет ещё порядка 120%. Так получается итоговая стоимость, которую платит конечный покупатель.

- Существует коэффициент, который применяют большинство продавцов цветов. Цена закупки умножается на 2,2. Например, оптовик купил розу в Нидерландах по цене 60 центов (1,3 бел. руб.) за штуку. Магазину она достаётся уже за 3,3 руб., а покупателю - за 7-7,2 руб.

Наценка кажется колоссальной, но в неё закладываются стоимость аренды (чем она выше, тем дороже цветы), расходы на хранение, на персонал и ещё множество других факторов. Обычно в утиль отправляется 15%-30% ассортимента.

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Повышают все

Приведённые расчёты актуальны для непраздничных дней. В особые даты, такие как 8 Марта, 1 сентября, День матери, День учителя и т. д., цены увеличиваются ещё больше. Но виноваты в этом не только продавцы цветочных магазинов.

- Например, к 1 сентября продавец может накрутить на розы не обычные 120%, а, например, 150%. Казалось бы, не такая уж большая разница. Почему тогда цены увеличиваются в разы? Да потому что точно так же стоимость повышают все участники цепочки, начиная с поставщиков. За границей знают все наши праздники и заранее поднимают цены. Точно так же поступают белорусские поставщики.

Если в обычный день эквадорская роза длиной 60-70 сантиметров стоит доллар, то к 1 сентября или 14 февраля она уже может продаваться на бирже за 1,5 доллара. То есть цветок дорожает в полтора раза ещё до того, как его привозят в Беларусь.

Избыток тюльпанов

Есть цветок, цена на который в преддверии как 8 Марта, так и других праздников практически не меняется. Это, как ни странно, тюльпан.

- Мы берём тюльпаны у разных поставщиков. В среднем они отпускают по рублю за штуку при условии, что возьмёшь партию от 5000 шт. Цену 1 руб. мы умножаем на коэффициент 2,2. В итоге покупатель купит тюльпаны уже по цене 2,2 руб. Если взять партию не 5000 шт., а, например, 2000 шт., цена закупки будет выше. Конечная стоимость может подняться до 2,5 руб.

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Однако в полтора и более раза цены на тюльпаны не подскакивают даже к праздникам: из-за высокой конкуренции среди поставщиков.

- Это раньше цены на тюльпаны «прыгали». Сейчас же очень многие занимаются их выращиванием. Недавно был в Бресте, проезжал частный сектор. Почти на каждом заборе висели объявления «Продам тюльпаны оптом».

Сколько можно заработать

По словам Виктора, цены на белорусские и зарубежные цветы различаются существенно (в пользу наших) только летом. В июне-августе белорусские розы могут быть дешевле на 50%. Но в холодное время года стоимость цветов сравнивается.

- Иногда нет почти никакой разницы между тем, какой цветок брать: белорусский или зарубежный. И это даже с учётом расходов на транспортировку из-за рубежа. Иностранный производитель берёт объёмами. Он продаёт цветы на весь мир миллионами тонн и может себе позволить предлагать более выгодную цену.

- Ещё десять лет назад, когда конкуренция в цветочном бизнесе не была такой высокой, как сейчас, и на цветы был большой спрос, люди умудрялись наторговать за 8 Марта на квартиру в Минске. Сейчас такого нет. При хорошем раскладе за три праздничных дня можно заработать месячную выручку.

Как сэкономить

Эксперт рассказал, как покупателю не разориться на цветах в праздничные дни.

- Задолго до праздника мы начинаем формировать объём закупки. Если знаем, что спрос будет выше, возьмём у поставщика партию побольше, за это получим скидку. Это позволит продать цветы дешевле и клиенту. Поэтому делайте предзаказ, если хотите сэкономить.

Также Виктор рекомендует клиентам объединять усилия. Например, работникам предприятия нужно 50 букетов к празднику. Если купить одной партией, выйдет дешевле. В таком случае те же тюльпаны обойдутся уже не по 2,5 рубля за штуку, а, например, по 2 руб.