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300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта

04.03.2020 15:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта
Фото из открытых источников

Международный женский день - праздник, который невозможно себе представить без цветов. И именно в этот день они стоят как никогда дорого. Почему так происходит? Правда ли, что за один праздничный день продавец цветов может заработать на квартиру в Минске? Стоимость каких цветов не подскочит даже 8 марта? Разбирается «АиФ».

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Минчанин Виктор - инженер по образованию. Ранее он работал на предприятии. Но однажды «перегорел» и решил сменить сферу деятельности. Последние четыре года он вместе с сестрой управляет цветочным магазином. Мужчина рассказывает нам о принципах ценообразования в этом бизнесе. 

- В большинстве цветочных магазинов нашей страны продаются как белорусские, так и зарубежные цветы. Последние завозятся в основном из Нидерландов, Эквадора, Кении. Крупные оптовики покупают их на биржах, транспортируют, «растаможивают», затем распродают по цветочным магазинам. Цветы отгружают не штуками, а палетами - одна такая вмещает до 100 килограммов. Цена покупки за границей всегда зависит от курса доллара или евро.

Оптовик учитывает свои расходы на транспортировку, «растаможку», прохождение фитосанитарного контроля и устанавливает стоимость. Обычно она примерно на 150% выше цены покупки на бирже. К этому значению уже продавец добавляет ещё порядка 120%. Так получается итоговая стоимость, которую платит конечный покупатель.

- Существует коэффициент, который применяют большинство продавцов цветов. Цена закупки умножается на 2,2. Например, оптовик купил розу в Нидерландах по цене 60 центов (1,3 бел. руб.) за штуку. Магазину она достаётся уже за 3,3 руб., а покупателю - за 7-7,2 руб.

Наценка кажется колоссальной, но в неё закладываются стоимость аренды (чем она выше, тем дороже цветы), расходы на хранение, на персонал и ещё множество других факторов. Обычно в утиль отправляется 15%-30% ассортимента.

300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта
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Повышают все

Приведённые расчёты актуальны для непраздничных дней. В особые даты, такие как 8 Марта, 1 сентября, День матери, День учителя и т. д., цены увеличиваются ещё больше. Но виноваты в этом не только продавцы цветочных магазинов.

- Например, к 1 сентября продавец может накрутить на розы не обычные 120%, а, например, 150%. Казалось бы, не такая уж большая разница. Почему тогда цены увеличиваются в разы? Да потому что точно так же стоимость повышают все участники цепочки, начиная с поставщиков. За границей знают все наши праздники и заранее поднимают цены. Точно так же поступают белорусские поставщики.

Если в обычный день эквадорская роза длиной 60-70 сантиметров стоит доллар, то к 1 сентября или 14 февраля она уже может продаваться на бирже за 1,5 доллара. То есть цветок дорожает в полтора раза ещё до того, как его привозят в Беларусь. 

Избыток тюльпанов

Есть цветок, цена на который в преддверии как 8 Марта, так и других праздников практически не меняется. Это, как ни странно, тюльпан.

- Мы берём тюльпаны у разных поставщиков. В среднем они отпускают по рублю за штуку при условии, что возьмёшь партию от 5000 шт. Цену 1 руб. мы умножаем на коэффициент 2,2. В итоге покупатель купит тюльпаны уже по цене 2,2 руб. Если взять партию не 5000 шт., а, например, 2000 шт., цена закупки будет выше. Конечная стоимость может подняться до 2,5 руб.

300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта
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Однако в полтора и более раза цены на тюльпаны не подскакивают даже к праздникам: из-за высокой конкуренции среди поставщиков.

- Это раньше цены на тюльпаны «прыгали». Сейчас же очень многие занимаются их выращиванием. Недавно был в Бресте, проезжал частный сектор. Почти на каждом заборе висели объявления «Продам тюльпаны оптом».  

Сколько можно заработать

По словам Виктора, цены на белорусские и зарубежные цветы различаются существенно (в пользу наших) только летом. В июне-августе белорусские розы могут быть дешевле на 50%. Но в холодное время года стоимость цветов сравнивается.

- Иногда нет почти никакой разницы между тем, какой цветок брать: белорусский или зарубежный. И это даже с учётом расходов на транспортировку из-за рубежа. Иностранный производитель берёт объёмами. Он продаёт цветы на весь мир миллионами тонн и может себе позволить предлагать более выгодную цену.

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- Ещё десять лет назад, когда конкуренция в цветочном бизнесе не была такой высокой, как сейчас, и на цветы был большой спрос, люди умудрялись наторговать за 8 Марта на квартиру в Минске. Сейчас такого нет. При хорошем раскладе за три праздничных дня можно заработать месячную выручку.

Как сэкономить

Эксперт рассказал, как покупателю не разориться на цветах в праздничные дни.

- Задолго до праздника мы начинаем формировать объём закупки. Если знаем, что спрос будет выше, возьмём у поставщика партию побольше, за это получим скидку. Это позволит продать цветы дешевле и клиенту. Поэтому делайте предзаказ, если хотите сэкономить.

Также Виктор рекомендует клиентам объединять усилия. Например, работникам предприятия нужно 50 букетов к празднику. Если купить одной партией, выйдет дешевле. В таком случае те же тюльпаны обойдутся уже не по 2,5 рубля за штуку, а, например, по 2 руб.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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