ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

300 лет назад от холеры - сейчас от коронавируса. Минские католики просят защиты у святого Роха

04.03.2020 15:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минские католики начали каждый день возносить молитвы святому Роху о заступничестве от коронавируса, службы проходят в костеле на Золотой Горке в центре Минска, сообщил настоятель храма святого Роха ксендз Юрий Санько.

Как пишет sputnik.by, согласно католической традиции святой Рох из Монпелье является небесным покровителем и заступником от эпидемий и инфекций.

"На протяжении всего Великого поста в минском католическом приходе Святой Троицы, или святого Роха, на Золотой Горке каждый день будут молиться за заступничество святого от распространения эпидемии коронавируса в Беларуси и во всем мире", – сообщил ксендз Юрий Санько.

По его словам, верующие люди не склонны предаваться панике, так как знают, что все в руках Бога, а молитва имеет великую силу.

Ксендз Юрий Санько также рассказал, что минский приход святого Роха является самым старым католическим приходом в Минске. По его словам, в конце XVIII века, когда в Минске свирепствовала эпидемия холеры, верующие шли молиться в этот храм.


По его словам, и сегодня в Храме святого Роха возносятся специальные защитные молитвы – литании. На публичное вознесение этих молитв в свое время дал разрешение и благословил кардинал Казимир Свентек.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские католики начали каждый день возносить молитвы святому Роху о заступничестве от коронавируса, службы проходят в костеле на Золотой Горке в центре Минска,...
 
Новости дня
Новости разные
 
300% - не предел? Кто накручивает цены на цветы к 8 Марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика