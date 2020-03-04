300 лет назад от холеры - сейчас от коронавируса. Минские католики просят защиты у святого Роха

sputnik.by , согласно католической традиции святой Рох из Монпелье является небесным покровителем и заступником от эпидемий и инфекций. Как пишет, согласно католической традиции





"На протяжении всего Великого поста в минском католическом приходе Святой Троицы, или святого Роха, на Золотой Горке каждый день будут молиться за заступничество святого от распространения эпидемии коронавируса в Беларуси и во всем мире", – сообщил ксендз Юрий Санько.





По его словам, верующие люди не склонны предаваться панике, так как знают, что все в руках Бога, а молитва имеет великую силу.





Ксендз Юрий Санько также рассказал, что минский приход святого Роха является самым старым католическим приходом в Минске. По его словам, в конце XVIII века, когда в Минске свирепствовала эпидемия холеры, верующие шли молиться в этот храм.









По его словам, и сегодня в Храме святого Роха возносятся специальные защитные молитвы – литании. На публичное вознесение этих молитв в свое время дал разрешение и благословил кардинал Казимир Свентек.















