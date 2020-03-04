На полигоне под Брестом солдат срочной службы получил травму

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, чрезвычайное происшествие произошло на полигоне «Брестский» 4 марта. Во время мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы получил травму кисти при подготовке к применению взрывоопасного предмета.

Солдату была оказала медицинская помощь. За парнем был выслан вертолет, который доставил его в Главный военный клинический медицинский центр в Минске. Сообщается, что жизни военнослужащего ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. В произошедшем разбирается комиссия Министерства обороны.