В США назвали пять самолетов, которыми может вооружиться Иран после десятилетий запрета

Источник материала: Tut.by

В октябре 2020 года истекает запрет, введенный Советом безопасности ООН в отношении Ирана — согласно ему, Исламская республика не имеет права покупать современные вооружения от надводных кораблей до самолетов. Американское издание Military Watch назвало пять самолетов, которые с наибольшей вероятностью могут пополнить устаревшие иранские ВВС.



Фото: express.co.uk

Сегодня авиация Ирана состоит из самолетов времен афганской и даже вьетнамской войны — самыми современными машинами в ВВС страны являются советские МиГ-29А и китайские J-7, а также те машины, которые перелетели из Ирака во время войны в персидском заливе. Также республика модернизировала ранние истребители четвертого поколения F-14A — на сегодня это единственные самолеты, способные нести современные боеприпасы.

Скорее всего, напряженность между Ираном и США с их союзниками приведет к отказу в поставках современных западных самолетов — даже невзирая на отмену эмбарго. В свое время Тегерану отказалась поставлять МиГ-29 и Су-24 и постсоветская Россия, но тогда страна находилась под значительно более сильным влиянием Запада, чем сейчас. Сегодня же поставки даже самых современных самолетов иранцам вполне возможны.

Первым из истребителей, которые может получить Исламская республика, является как раз российский самолет поколения «4++» МиГ-35. Эта глубокая модернизация советского МиГ-29 может использовать многие современные системы, от радаров с активной фазированной решеткой (АФАР) до двигателей с управляемым вектором тяги, гиперзвуковых ракет — а кроме того, достаточно дешева в эксплуатации и ТО.

Вторым самолетом является известный Су-30СМ, который в прошлом году пополнил и белорусский авиапарк. Тяжелый истребитель — современная машина поколения «4+», хотя и менее продвинутая, чем Су-35 или МиГ-35. Тем не менее, в регионе он мог бы стать одним из мощнейших истребителей, превосходя большинство машин Саудовской Аравии, Израиля и американские F-18E.

Третий самолет, в виде исключения, не российский — это китайско-пакистанский JF-17. Машина может использовать ракеты дальнего действия и современные датчики, хотя усовершенствованному четвертому поколению соседей (F-18E США, F-16E ОАЭ) противостоять вряд ли способен. Также плюсом для Тегерана станут радиолокационные ракеты, которые может развертывать JF-17 — имеющаяся у Ирана авиация на это неспособна. Правда, JF-17 еще не вошел в строй, но до 2025 поставки могут быть начаты.

Четвертый истребитель — опять-таки из Китая, это J-10C, относящийся к поколению «4++». Это самый современный из самолетов, который китайцы готовы продавать за рубеж. Двигатели с управляемым вектором тяги, инфракрасные датчики, современные ракеты «воздух-воздух» PL-15, радары с АФАР, технологии малозаметности, сравнительная легкость и дешевизна — он может стать прямым конкурентом МиГ-35.

Наконец, самым современным из возможных для Ирана истребителей без вариантов является Су-57 в его экспортном варианте. На сегодня это наиболее продвинутый самолет, произведенный не на Западе и доступный на экспорт (китайцы свои истребители пятого поколения не продают). 20 таких самолетов обойдутся не меньше чем в 2,8 миллиарда долларов — поэтому много Су-57 купить не получится. Несмотря на это, самолет может оказаться самым выгодным вариантом для Ирана, так как позволяет обеспечить преимущество вообще над всеми истребителями других стран региона (кроме небольшого количества F-22 Raptor ВВС США, базирующихся здесь).