BMW впервые за 23 года сменила логотип

Источник материала: Новости Волковыска

Немецкая компания по производству автомобилей, мотоциклов и другого транспорта BMW обновила свой логотип. Теперь символика всемирно известного бренда имеет современный плоский вид, что, по мнению представителей BMW, должно привлечь молодых покупателей.

Изображением нового логотипа BMW поделилась в Instagram.

По задумке "плоский дизайн" должен подчеркивать эффект "очаровательной простоты" и утонченности. Знаменитое кольцо теперь стало прозрачным и плоским, избегая трехмерного внешнего вида старого логотипа, световых эффектов и теней.

Однако плоский стиль не означает что BMW наклеит простой стикер – это по-прежнему полноценный значок.

Эволюция логотипов BMW





Дженс Тимер, старший вице-президент по обслуживанию клиентов и бренду BMW, заявил, что компания отказалась от черного цвета в логотипе, поэтому новый значок "излучает больше открытости и ясности" благодаря своему прозрачному дизайну.

Новый логотип должен привлечь внимание и молодых покупателей, которые хорошо разбираются в мире цифровых технологий.

Автопроизводитель уже обновил свой логотип на Facebook. Будет интересно посмотреть, будут ли другие автопроизводители следовать примеру BMW, поскольку конкуренты тоже не стоят на месте, а продолжают расширять свое присутствие в Интернете. Даже Kia недавно представила новый значок – и он тоже плоский.