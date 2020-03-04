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Профсоюз РЭП готовится к выборам. На должность лидера претендуют пока двое

04.03.2020 19:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередной отчетно-выборный съезд Беларуского независимого профсоюза РЭП пройдет 11 апреля 2020 года. 3 марта Совет профсоюза РЭП утвердил план подготовки к профсоюзному форуму, пишет praca-by.info

Профсоюз РЭП готовится к выборам. На должность лидера претендуют пока двое
Руководящий орган РЭП утвердил модус представительства: 1 делегат от 100 членов профсоюза. Согласно прозвучавшим на Совете цифрам, сегодня на учете в профсоюзе состоят 2700 человек.

Избрание председателя профсоюза проводится исключительно тайным голосованием

Решение руководящего органа РЭП прокомментировал лидер Геннадий Федынич.

- Возможную дату съезда мы обсуждали еще 30 января на Совете профсоюза, потому что предыдущий съезд мы проводили 16 апреля 2015 года; чтобы не нарушать Устав, мы подтвердили дату съезда – 11 апреля 2020 года.

Совет утвердил модус представительства: 1 делегат от 100 членов профсоюза, по одному делегату от региональных профсоюзных групп – вне зависимости от численности. Согласно Уставу, делегатами съезда могут быть исполняющий обязанности председателя, заместителя председателя и председатель Ревизионной комиссии; члены Президиума и Совета должны избираться делегатами в первичных профсоюзных организациях – идет прямое делегирование, поэтому члены профсоюза должны дать оценку тому или иному представителю руководящих органов, и если посчитают нужным – избрать его делегатом.

Мы приняли план подготовки к съезду – времени осталось мало, во всех профформированиях нужно провести отчетно-выборные собрания, выбрать свое руководство и избрать делегатов на съезд. Нас ждет напряженная работа в течение этого месяца.

- Называются ли претенденты на должность председателя профсоюза?

- Пока есть один кандидат, который четко заявил о своем участии в выборах: Андрей Стрижак, член Совета профсоюза, заместитель председателя Гомельской городской организации. Уверен, что альтернативные кандидаты безусловно появятся. Безусловно, съезд мы проведем демократично и в соответствии с Уставом, сомнений в том ни у кого быть не должно.

Зинаида Михнюк: Шансы 50 на 50, что я буду баллотироваться в председатели

Исполняющая обязанности председателя профсоюза РЭП Зинаида Михнюк не исключает, что будет баллотироваться на должность председателя РЭП:

- Предыдущий съезд у нас прошел 16 апреля, поэтому желательно очередной отчетно-выборный съезд провести либо в тот же день, либо раньше. Поэтому мы и назначили съезд до Пасх. Совет и Ревизионная комиссия будут отчитываться о проделанной работе: нам есть чем гордиться. Скажу больше: люди труда идут к нам за помощью как в последнюю инстанцию.

Кандидатуры потенциального председателя мы обсуждали вскользь. Возможно, о кандидатах мы поговорим на следующем Президиуме, поскольку в профсоюзах принято обсуждать претендентов заранее. Андрей Стрижак еще на прошлом съезде говорил о необходимости конкурентной борьбы за место руководителя профсоюза.

Отношение членов профсоюза к моей кандидатуре оставляют шансы 50 на 50, что я буду баллотироваться на пост председателя профсоюза; во всяком случае, не исключаю такой возможности. Самая большая сложность состоит в том, что я из региона, сложно руководить республиканским профсоюзом, находясь в Бресте. Однако с современной техникой можно проводить планерки и совещания онлайн.
 
Теги: Брест
 
 
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Очередной отчетно-выборный съезд Беларуского независимого профсоюза РЭП пройдет 11 апреля 2020 года. 3 марта Совет профсоюза РЭП утвердил план подготовки к...
 
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