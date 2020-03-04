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Коронавирус не помеха, россиян не пригласят. Генерал США рассказал о будущих учениях в Европе

04.03.2020 19:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В европейских портах с середины февраля разгружаются суда с американскими военнослужащими и техникой — в апреле начнутся крупнейшие за десятилетия учения войск НАТО Defender Europe 2020. Заместитель командующего Вооруженными силами США в Европе генерал-майор Эндрю «Энди» Ролинг в ходе брифинга с представителями СМИ раскрыл некоторые детали будущих учений. 42.TUT.BY рассказывает о самом интересном, что было сказано.


Иллюстративное фото. Источник: Staff Sgt. Corinna Baltos

Журналистов интересовало, как повлияет на военные мероприятия достигшая Европы эпидемия коронавируса — все же учения означают прибытие десятков тысяч человек, которых необходимо размещать и должным образом защищать от заболевания. Ролинг заявил, что все приготовления идут по плану — вирус не влияет на сроки начала Defender Europe.

Более того, добавил генерал-майор, никто из причастных к учениям людей не заразился коронавирусом. Тем не менее нужное медицинское оборудование и персонал всегда доступны, и ситуацию с распространением вируса мониторят в режиме реального времени.

На вопрос, будут ли американские военные приглашать на «Защитник Европы» российских наблюдателей, Эндрю Ролинг сообщил, что это не то дело, которым должны заниматься военнослужащие США, — решения о приглашениях принимают представители европейских стран, в которых проходят учения. На вопрос, планируется ли использовать для переброски военных литовские порты, американский генерал-майор ответил отрицательно.

Напомним, что Defender Europe 2020 состоятся в апреле-мае нынешнего года на территории десяти стран Европы, в основном Восточной. Только в Польшу, по словам Эндрю Ролинга, намереваются прибыть до 19−20 тысяч солдат и офицеров США, а всего участие примут до 37 000 военнослужащих. Войска прибывают в основном через бельгийские порты, а до пунктов назначения добираются по суше.

 
 
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Defender Europe 2020 станет крупнейшим таким мероприятием за десятилетия.
 
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