В Беларуси задержали перекупа медицинских масок

Источник материала: Новости Волковыска

Минские правоохранители изъяли у столичного спекулянта 12800 медицинских масок, которые он перепродавал через соцсети.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и инспекции по налогам и сборам задержали 26-летнего минчанина, который незаконно реализовывал медицинские маски, сообщает Telegram-канал МВД Беларуси.

Оперативники установили, что молодой человек приобретал маски в России, а в Беларуси продавал через соцсети в несколько раз дороже, чем в аптеках.

Спекулянта поймали с поличным во время продажи масок. Всего изъяли 12 800 масок. Их стоимость оценили в 10 800 белорусских рублей.

На мужчину составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ранее он судим не был и к административной ответственности не привлекался.

Во избежание подобных ситуаций в России ввели запрет на вывоз из страны медицинских масок.





Напомним, что дефицит масок в белорусских аптеках возник после официального подтверждения коронавируса у студента БНТУ из Ирана. Этим воспользовались мелкие бизнесмены и спекулянты, которые начали продавать медицинские маски по завышенным ценам.