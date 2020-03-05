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Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

05.03.2020 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Весна - символ обновления! Самое время воспользоваться весенней акцией и купить просторную квартиру в центре города, в престижном комплексе «Парк Челюскинцев». На трехкомнатные квартиры именно сейчас - самые лучшие условия! Другой вариант покупки – последние квартиры комплекса «Маяк Минска», с видом на воду и Национальную библиотеку. Что же выбрать?

 «Парк Челюскинцев» – это единение с природой в самом центре города!

Во всем мире такие места в мегаполисах пользуются особой популярностью. Престижное жилье в таких районах достигает астрономических цен. Минск в этом плане обладает огромным преимуществом - покупка квартиры в новом комплексе у самых границ парка вполне доступна многим семьям со стабильным доходом!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Комплекс «Парк Челюскинцев»

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – это 175 га настоящего леса в самом центре города. Специалисты безошибочно называют этот уголок Минска одним из самых чистых и благополучных с точки зрения экологии в городе. Сравните: Гайд-парк Лондона – 142 га, Люксембургский сад в Париже – всего 26 га! Именно здесь, на проспекте Независимости, у самых границ огромного паркового массива в центре города, строится жилой комплекс «Парк Челюскинцев»!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада

В шаговой доступности – вся инфраструктура столицы: сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и Первая городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. В нескольких сотнях метров через парк – спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл» с их бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом.

Две остановки на метро – до самого большого торгово-развлекательного центра страны «Дана Молл» и Национальной библиотеки, а в другую сторону – до знаменитого на всю Беларусь Комаровского рынка. Прогуляться по главному столичному проспекту – одно удовольствие! А можно и прокатиться на велосипеде – велодорожка размечена прямо у подъездов комплекса.

Место - просто невероятное!

Весенняя акция - это выгодные условия приобретения трехкомнатных квартир в доме №1 комплекса «Парк Челюскинцев».

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Дом №1 жилого комплекса «Парк Челюскинцев»

Этот дом знаком многим минчанам и гостям столицы. Он вырос вдоль проспекта Независимости, у самых границ парка и за вокзалом Детской железной дороги, просто на глазах. И сразу привлек всеобщее внимание – и тщательной планировкой, и достойной отделкой. Очень красивое и современное здание!

Дом обладает рядом неоспоримых достоинств:

– более 20 типов квартир от 32 до 87 кв. метров со свободной планировкой;

– высота потолков от 2,7 до 3 метров;

– панорамное остекление с тонировкой под бронзу;

– застекленные лоджии;

– скоростные бесшумные лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS.

Входные группы оборудованы пандусами.

Дизайнерское просторное лобби с высокими потолками – со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев, гостевой зоной и местом для хранения велосипедов и колясок.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Просторное дизайнерское лобби

Именно здесь будет располагаться встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников. Лучшего решения для родителей с детьми придумать невозможно!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Детский сад встроен прямо в структуру здания!

Проект и концепция детского сада разрабатываются известным японским архитектором с мировым именем Такахару Тезука, который считается лучшим специалистом по проектированию помещений образовательного назначения. Не удивительно, если дом в «Парке Челюскинцев» попадет в каталоги лучших архитектурных решений мира!

Не будет проблем и у автомобилистов – в доме предусмотрен теплый подземный паркинг на 190 мест, к которому можно спуститься на лифте прямо от дверей квартиры, а также наземные автостоянки.

Здесь будут обустроены детские и спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги.

Важный плюс дома и залог безопасности его жителей – огороженная территория. Дизайнерское ограждение получит высоту 2 метра. Будет организовано также видеонаблюдение.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Закрытая территория и современная система видеонаблюдения

Первые два этажа комплекса – это коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости, а значит, очень скоро прямо в комплексе «Парк Челюскинцев» будут работать кафе и салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Это важное преимущество для тех жителей дома, кто хотел бы организовать собственный бизнес – ведь здесь можно реализовать любую бизнес-идею. Еще один вариант - инвестирование: можно получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Выбирая здесь квартиру, не забывайте: ваша покупка умножается многократно - на свежий воздух леса, на пение птиц и зеленое море деревьев под окнами, на спокойные прогулки в парке и занятия спортом на его аллеях, на радость детей, бегущих к аттракционам, и удовольствие от общения с живой природой прямо у собственного дома! Ведь вся роскошь престижного комплекса «Парк Челюскинцев» – прямо у границ одного из самых больших парков мира, расположенных в центре города! И это действительно бесценно.

Поинтересоваться, как продвигается строительство жилого комплекса «Парк Челюскинцев», можно с помощью видеотура на сайте застройщика.

«Маяк Минска» – уникальная локация и развитая инфраструктура.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Комплекс «Маяк Минска»

Этот престижный комплекс - первый в Минске, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Летом комплекс порадует свежестью - здесь проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Особый плюс – транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Все для жизни – под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Важная точка притяжения не только жителей комплекса, но и всех минчан и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Это не только торговая площадка, но и место для самых ярких праздников и событий. Новый год и Рождество, День влюбленных или 8 Марта - праздники в «Дана Молл» получаются незабываемыми!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – бульвар Пикассо. Красивейшая пешеходная улица города является осью всего комплекса. Это широкий променад с магазинами и кафе, со скульптурными арт-объектами и лавочками для отдыха. Очень атмосферное место!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Напротив Национальной библиотеки построен мультимедийный фонтан «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан. Проснувшись после зимы, уникальный фонтан вновь запоет и запляшет – на радость многочисленным зрителям!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Скоро весна и фонтан «Дана Танец» вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен и бизнес-центр Dana Center – комфортабельные и современные офисы ведущих компаний, а также сопутствующие услуги.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Бизнес-центр Dana Center

И самое главное - комплекс практически завершен! Но у каждого еще есть возможность стать его жителем - присмотритесь к последним пока еще свободным квартирам в домах «Гоген» и «Рафаэль»! Проследить за ходом строительства комплекса «Маяк Минска» практически в онлайн-режиме можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Дома «Гоген» и «Рафаэль»

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки. В доме «Рафаэль» – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» - от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей - «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Лобби дома «Гоген»

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Лобби дома «Рафаэль»

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада. Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль»

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Окнами в парк или на реку? В Минске – весенняя акция на квартиры в центре города!

Просторная парковка буквально через дорогу, у Национальной библиотеки

Настоящий престиж - это не только комфорт жизни в новых комплексах в лучших местах города, но и экономическая целесообразность покупки. Ведь недвижимость подобного класса постоянно дорожает. Снижение кредитных ставок и финансовая стабилизация вызвали в Минске повышенный спрос на новые квартиры, и цены постоянно растут. По данным агентств недвижимости, в среднем двухкомнатная квартира с начала года успела подорожать на 4 тысячи рублей! Есть и такие данные – стоимость каждого квадратного метра в комплексе «Маяк Минска» с начала строительства выросла практически в два раза. Таким образом, покупка недвижимости в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» – это разумная и выгодная инвестиция, вклад в завтрашний день, в будущее детей и внуков.

Весенняя акция – самый благоприятный момент для того, чтобы стать жителем комплексов «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска»! В распоряжении покупателей – уникальные финансовые инструменты.

Длительная рассрочка от застройщика – это быстрое и выгодное решение квартирного вопроса! В комплексе «Маяк Минска» рассрочка предоставляется на срок до 5 лет, в «Парке Челюскинцев» – до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексах «маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престижная недвижимость в лучших местах столицы - на лучших условиях!

 
Теги: Минск
 
 
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   Весна - символ обновления! Самое время воспользоваться весенней акцией и купить просторную квартиру в центре города, в престижном комплексе «Парк Челюскинцев»....
 
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