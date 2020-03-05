Сергей Корнеев: «В боксе все нечестно происходит"

«В боксе все нечестно происходит. Подтягивают своих спортсменов те страны, которые имеют нормальные деньги. Даже покупают лицензии и бои. Бокс даже хотели из Олимпийских видов убрать, потому что коррупция. Парень выигрывает бой, а победу отдают в другую сторону.



