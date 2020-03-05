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Сергей Корнеев: «В боксе все нечестно происходит"
Источник материала: Партизан
Бронзовый призер ЧМ-2011 Сергей Корнеев рассказал об увольнении из сборной Беларуси.
«В боксе все нечестно происходит. Подтягивают своих спортсменов те страны, которые имеют нормальные деньги. Даже покупают лицензии и бои. Бокс даже хотели из Олимпийских видов убрать, потому что коррупция. Парень выигрывает бой, а победу отдают в другую сторону.
В прошлом году уволили из сборной. Так с заслуженными людьми поступать нельзя. Причина? Нет результата», – сказал Корнеев, которого цитирует
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Бронзовый призер ЧМ-2011 Сергей Корнеев рассказал об увольнении из сборной Беларуси.
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