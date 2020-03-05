ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест вместе с поездом Москва-Ницца

05.03.2020 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Россия из-за ситуации с коронавирусом со среды временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщил Минтранс России.

Брест вместе с поездом Москва-Ницца" alt="Отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест вместе с поездом Москва-Ницца" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/03/1583382968121985.jpg">

Министерство указывало, что ограничение действует с 4 марта и до особого распоряжения. Данное решение принято "в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ". Первый рейс с момента запрета должен был отправиться 5 марта. Таким образом, он уже не состоится.

Поезда холдинга РЖД курсируют в сообщении с рядом стран зарубежья. Однако, как следует из информации на сайте РЖД, из них только поезд между Москвой и Ниццей проходит по территории Италии и делает там остановки, в частности, в Вероне и Милане. Италия стала в Европе лидером по количеству заболевших коронавирусом.

Поезд формирования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании") между Москвой и Ниццей имеет номер 17/18. Согласно информации на сайте РЖД, он курсировал один раз в неделю, отправляясь из Москвы по четвергам, из Ниццы — по воскресеньям.

РЖД уточняли, что наряду с поездом Москва-Ницца отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест. Пассажиры могут вернуть неиспользованные билеты в отмененные поезда и прицепные вагоны без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств надо обращаться по месту покупки билетов.

Отменено курсирование с прицепных вагонов Москва – Брест вместе с поездом Москва-Ницца

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Россия из-за ситуации с коронавирусом со среды временно прекращает курсирование поезда холдинга РЖД между Москвой и Ниццей, сообщил Минтранс России. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На что тратятся налоги, уплачиваемые владельцами домашних животных?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика