БРСМ проведет акцию «Выбираем студотряд!» с использованием QR-технологии

Источник материала: Газета Авангард





Республиканская молодежная акция «Выбираем студотряд!» в этом году пройдет с использованием технологии QR-кода, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

«Акция «Выбираем студотряд!» по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов для работы в третьем трудовом семестре 2020 года стартует 5 марта. Однако на последнем заседании республиканского штаба мы приняли коллегиальное решение начать старт записи не в учреждениях высшего образования, как было заявлено ранее, а в интернете — через группы Белорусского республиканского союза молодежи в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО», — рассказал Олег Дикун.





По его словам, в этом году записаться в студенческий отряд станет значительно проще. Для этого достаточно будет заполнить онлайн-анкету. «В наших группах мы разметим QR-код с прямой ссылкой на анкету, в которой ребята со всей страны — студенты вузов, учащиеся средних специальных учреждений и старшеклассники смогут отметить свои данные, а также где и кем они хотят потрудиться в третьем трудовом семестре. Ссылка на анкету станет доступна завтра с 12.00», — добавил второй секретарь ЦК БРСМ.





Все заявки напрямую будут идти через Республиканский штаб студенческих отрядов, аккумулироваться в базу желающих трудоустроиться. После обработки они еженедельно будут передаваться в областные, минский городской штабы студотрядов, которые непосредственно займутся трудоустройством молодых людей. Как отметил Олег Дикун,10 человек (в областях и Минске), которые первыми 5 марта в течение двух часов со времени старта акции подадут заявки для работы в третьем трудовом семестре, получат в подарок от Республиканского штаба сувениры «Белорусские студенческие отряды». «Вместе с тем хочется отметить, что основной коммуникационной площадкой для настоящих и будущих участников студотрядовского движения станет группа «Белорусские студенческие отряды» (БСО) в «ВКонтакте», где мы публикуем самую актуальную информация о ходе проекта», — подчеркнул он.

Второй этап молодежной акции запланирован на апрель-май. Мероприятия, популяризирующие движение, проведут штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Традиционно важной частью молодежного проекта станет договорная кампания для организации работы студенческих отрядов и поиска добросовестных работодателей. В числе наиболее знаковых объектов этого года — Всебелорусская молодежная стройка «Город молодости» в Островце, областные и Минская городская молодежные стройки. В этом сезоне совместно с ЗАО «Атлант» будет реализован Всебелорусский производственный трудовой проект с участием белорусских и российских студентов.